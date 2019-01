Il prossimo smartwatch di LG potrebbe includere una fotocamera collegabile al cinturino

tuttoandroid

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Un nuovo brevetto depositato presso l'USTPO (United States Trademark and Patent Office) mostra unoLG che presenta una sorta dimodulare che può essere collegata al. La soluzione permetterebbe agli utenti di aggiungere unaal volo consentendo loro di scattare foto con loin maniera molto più pratica, in quanto non sarebbe necessario tenere la mano in una posizione scomoda per effettuare uno scatto.L'articolo Ildi LGunaalproviene da TuttoAndroid.