Il piano anti-evasione contro i finti poveri e lavoro sommerso

Ora anche Gb e Francia ‘bloccano i porti’ : “piano d’azione rafforzato” per frenare migranti : I ministri dell'Interno britannico e francese hanno concordato ieri di aumentare la cooperazione bilaterale contro i tentativi di attraversare la Manica compiuti da migranti a bordo di piccole imbarcazioni, tentativi che si sono moltiplicati nelle ultime settimane. Durante una conversazione telefonica, Sajid Javid e il suo omologo francese Christophe Castaner hanno concordato un "piano d'azione rafforzato", che sarà attuato nelle prossime ...

M5S : espulsi De Falco - De Bonis - Moi e Valli. “Reiterate violazioni dello statuto” Via tabù secondo mandato - piano voto anticipato : Il Movimento Cinque Stelle ha espulso i senatori dissidenti Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. Lo rende noto un post del blog delle stelle che pubblica la decisione dei probiviri, arrivata "a fronte di comportamenti contrari alle norme dello Statuto e del Codice Etico, accettato e condiviso da eletti ...

M5S - cade il tabù del secondo mandato. piano d’emergenza per il voto anticipato : E così anche l’ultimo bastione del M5S potrebbe cadere presto. La regola dei due mandati per la prima volta è stata seriamente messa in discussione da Luigi Di Maio con l’ok, a sorpresa, di Beppe Grillo. Una sperimentazione che è avvenuta nel Lazio, tra i consiglieri grillini, un mese fa, e che al di là di come sia finita ha aperto un varco definit...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : la vendetta di Julieta e il perfido piano di Fernando : Il Segreto, Anticipazioni puntata 28 dicembre: Fernando rovina le nozze di Severo e Irene mentre Julieta cerca la vendetta per Saul.

Anticipazioni Un Posto al Sole : Viscardi si allontana dal piano vendicativo di Alberto : La settimana che accompagna lo spettatore all'inizio del nuovo anno è caratterizzata da molti colpi di scena all'interno della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto al Sole' in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre. Le Anticipazioni delle puntate che vanno dal 1 gennaio al 4 gennaio vedono al centro delle trame il personaggio di Alberto, considerato innocente rispetto all'omicidio di Veronica Viscardi. L'uomo ritorna in stato di libertà dopo ...

Anticipazioni Tempesta d’Amore trama puntate dal 31 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 : Christoph ed il piano Crudele contro Alicia! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019: Christoph vuole far soffrire Alicia e Viktor. Ecco come! Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph ha in mente di colpire la “cosa” più cara di Alicia e Viktor. Boris capisce di vivere un amore impossibile, mentre Goran riceve una proposta lavorativa a Los Angeles. Romy non si fida più di Paul, mentre Robert svela a Fabien ...

Neve sulle Autostrade della Lombardia - lungo A58-TEEM scatta il piano anti-accumulo : La Neve ha incominciato, da questo pomeriggio, a cadere anche sulle Autostrade della Lombardia ma, già da ieri, lungo A58-TEEM è scattato il piano anti-accumulo finalizzato a garantire maggiore sicurezza ad automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che percorrono i 33 chilometri della Melegnano-Agrate. Il personale operativo della Concessionaria ha provveduto, del resto, a cospargere l’intero tracciato, peraltro interconnesso con A1 ...

Anticipazioni Il Segreto - Prudencio vuole uccidere Julieta? Svelato il piano malefico : Il Segreto Anticipazioni future puntate italiane: cosa succederà a Julieta? Prudencio è un pericolo per tutti. Ma ancora nessuno è riuscito a comprendere la gravità di ogni suo gesto. Un grande calcolatore e la sua natura malvagia emergerà nuovamente: stando alle Anticipazioni del Segreto delle puntate italiane, il ragazzo chiederà a Julieta di riprovarci, di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Prudencio vuole uccidere Julieta? ...

L'orgoglio di Renzo piano per il cantiere del nuovo ponte di Genova : L'architetto Renzo Piano è convinto che il nuovo ponte da lui progettato per Genova potrà essere realizzato in dodici mesi: "C'è una cordata di aziende di grande livello e un sindaco-commissario che è un vulcano. Lavoreranno senza soste con rapidità. Penso di sì. E sarà un grande momento di solidarietà quello del lavoro nei cantieri", dice Piano, ...

Esercito per tappare le buche - Laura Castelli : 'Situazione grave - il piano va avanti. La Lega è con noi' : Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota M5S, perché l'emendamento sull'uso del Genio militare per tappare le buche è stato ritenuto inammissibile? 'Allora, questo voglio ribadirlo. Trovo che sia inutile creare allarmi ...

Ponte Morandi - ricostruzione a Salini-Fincantieri. Costerà 202 milioni. Renzo piano supervisore : La cordata Salini Impregilo Fincantieri ricostruirà il Ponte Morandi. Alle 17 il commissario straordinario Marco Bucci darà l’annuncio. Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato che il Ponte sarà ricostruito «bene e rapidamente, e soprattutto da imprese italiane»...

Genova - nasce il ponte di piano : non avrà gli stralli. Lo costruiranno Salini e Fincantieri : Non avrà gli stralli, perchè ai genovesi è rimasta «una avversione psicologica» ai tiranti dopo la tragedia di ponte Morandi, ma avrà lo spirito della...

Ponte Genova : ricostruzione a Salini-Fincantieri - il progetto di piano costerà 202 milioni : Sarà il consorzio di Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr a ricostruire il Ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto. Il nuovo viadotto nascerà sulla base del Piano donato dall'architetto ...