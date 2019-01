Il nuovo design della Ricerca Google è proiettato verso lo streaming

Jump - il nuovo design delle biciclette elettriche di Uber : Uber presenta il nuovo design delle sue bici elettriche JumpUber presenta il nuovo design delle sue bici elettriche JumpUber presenta il nuovo design delle sue bici elettriche JumpUber presenta il nuovo design delle sue bici elettriche Jump In attesa di capire se approderà anche in Italia con la sua flotta elettrica in sharing, Uber ha presentato ufficialmente il nuovo modello di biciclette elettriche targate Jump, il servizio di mobilità ...

Honor View 20 : in arrivo un nuovo smartphone con un innovativo design e super fotocamere : Honor sta per lanciare sul mercato un nuovo cellulare con un raffinato comparto fotografico e display forato

Honor 10 Lite : nuovo smartphone dal prezzo incredibile come il design : Ecco che la società cinese ha finalmente deciso di ufficializzare il nuovo Honor 10 Lite, uno smartphone fortemente ispirato all’Honor 10, per un pubblico meno esigente, soprattutto per il prezzo, ma che dalla sua presenta un design all’avanguardia grazie alle back cover sgargianti ed una scheda tecnica molto interessante grazie al nuovo hardware. Da protagonista il grande display da ben 6.21 pollici in formato 19,5:9 con un rapporto ...

Huawei P Smart 2019 : nuovo design e display da 6 - 21 pollici : Da Huawei un nuovo Smartphone di fascia media dal look raffinato e con un ampio schermo dai bordi sottili

Momodesign presenta Zero : il nuovo orologio per un utilizzo “easy-comfort” [GALLERY] : Il design in versione tempo: Momodesign presenta Zero In oltre trenta anni di storia nel mondo dell’orologeria, Momodesign ha saputo esprimere i propri valori, velocità, sport, passione e dinamismo, trasferendo a questo accessorio maschile il suo DNA tecnologico, l’interesse per la ricerca, l’innovazione materica e lo stile italiano, affermandosi in questo prestigioso settore. E’ così che nasce Zero, il nuovo segnatempo di Momodesign, con ...

Con il menù laterale in Material Design - Google Maps ha il suo nuovo vestito : L'opera di adeguamento delle app di Google al nuovo corso stilistico può dirsi ultimata per quel che riguarda Google Maps L'articolo Con il menù laterale in Material Design, Google Maps ha il suo nuovo vestito proviene da TuttoAndroid.

Circled – Il nuovo high design brand made in Italy che cela una profondità di pensiero inedita [GALLERY] : Circled: tutto sul nuovo high design brand made in Italy Circled è il nuovo high design brand italiano. Profondamente made in Italy, si presenta come un vero e proprio concept brand che cela dietro le scelte stilistiche, semplici ed immediate, una profondità di pensiero inedita e non omologata. Circled presenta maglieria in cachemire, felpe e T-shirt unite da un comune denominatore grafico, un grande cerchio colorato che ne delinea la ...

nuovo design per la sezione valutazioni e recensioni del Play Store : Google continua a ritoccare il design delle applicazioni per portarle al passo del material design di quest’anno, più minimale e con meno colori. […] L'articolo Nuovo design per la sezione valutazioni e recensioni del Play Store proviene da TuttoAndroid.

CRN presenta il nuovo megayacht disegnato da Vallicelli Design : nuovo megayacht CRN, disegnato da Vallicelli Design: 70 metri di fluida eleganza CRN segna un nuovo traguardo e annuncia la vendita di un nuovo yacht in acciaio ed alluminio completamente custom di 70 metri, scafo numero 139 del cantiere. Il nuovo progetto è stato sviluppato dall’ufficio tecnico di CRN in stretta collaborazione con lo studio italiano di Design e architettura Vallicelli Design con gli architetti Andrea Vallicelli e ...

Design made in Italy per il nuovo Pestana Cr7 Hotel a Marrakech : Roma, 12 nov. (Labitalia) - Cristiano Ronaldo oltre che un’icona del calcio mondiale è ormai an[...]

Ronaldo - un nuovo hotel a Marrakech. Il design sarà made in Italy : Ronaldo si porterà un po' di Italia in Marocco . Come? Aprendo il suo primo albergo a Marrakech e affidandosi a Eclettico design , società milanese specializzata in luxury e hospitality che ne curerà ...

Huawei : brevetto rivela un nuovo design per gli smartphone del futuro : Gli smartphone di Huawei sono sempre più rilevanti e competitivi sul mercato. Questa settimana abbiamo visto che Huawei e Samsung lo dominano e non è sorprendente. I prodotti del marchio cinese sono di qualità e la leggi di più...

Arriva Alfarosso - il nuovo Explorer Yacht firmato CRN e Francesco Paszkowski Design [VIDEO] : CRN e Francesco Paszkowski Design svelano Alfarosso, il nuovo innovativo Explorer Yacht. Lo Yacht sarà disponibile in tre diverse proposte di lunghezza – 45, 50 e 55 metri – e con una stazza lorda a partire da 499GT per il 45m. Alfarosso si distingue per i suoi tratti inconfondibili e il contatto con gli elementi naturali assume un ruolo fondamentale. L’uso rigoroso delle geometrie architettoniche, il profilo ben definito dello scafo e le linee ...

CRN presenta Alfarosso : il nuovo explorer yacht firmato Francesco Paszkowski Design : La natura esplorativa del nuovo progetto si esprime con linee decise e tanti spazi outdoor, fondendosi sapientemente con lo stile accogliente delle ampie e lussuose aree indoor CRN svela il concept Alfarosso, innovativo explorer yacht, disegnato dallo studio Francesco Paszkowski Design, disponibile in tre diverse proposte di lunghezza – 45, 50 e 55 metri – e con un gross tonnage a partire da 499GT per il 45m. Pensato per un armatore che ...