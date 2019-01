Il Mi Store online italiano lancia nuove promozioni fino alla mezzanotte di domenica

Black Friday Converse 2018 : offerte sulle scarpe da Amazon - Zalando e altri Store online : Lunedì 19 novembre ha inizio ufficialmente la settimana del Black Friday 2018. In attesa che arrivi il tanto atteso venerdì nero (il 23 novembre), diversi sono i negozi online e non, che hanno iniziato la settimana con saldi e tante promozioni. Amazon e Zalando ad esempio rientrano tra questi, e sui loro siti sono già disponibili tantissime offerte imperdibili. Il marchio Converse è tra quelli più scontati e già acquistabile ad un prezzo ...

Xiaomi è il quarto produttore di smartphone in Italia. E oggi apre il suo Store online : Puntare sulla produzione di smartphone di qualità mantenendo prezzi accessibili per i consumatori è una delle regole che ha da sempre caratterizzato la strategia di Xiaomi. Una scelta che, a quanto pare, continua a rivelarsi positiva per l’azienda cinese riuscita in pochi anni a imporsi tra i migliori produttori di smartphone in Cina, espandendosi poi in altri mercati dove continua ad ottenere riscontri positivi. Nel corso di ...

Xiaomi apre ufficialmente lo Store online in Italia : Se in passato avete acquistato smartphone o altri prodotti tecnologici realizzati da Xiaomi, è molto probabile che vi siate dovuti affidare a importatori esteri che commercializzavano i dispositivi nel nostro paese. Nell’ultimo anno la situazione leggi di più...

Dal 20 novembre si acquistano Xiaomi direttamente online da Store ufficiale : orario ed offerte : A partire da domani 20 novembre gli utenti interessati ad uno smartphone Xiaomi avranno una soluzione alternativa importante per acquistare smartphone concepiti dal produttore asiatico. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, stiamo per assistere ad una svolta con cui proprio in occasione della settimana del Black Friday 2018 si dovrebbe dare una spinta cruciale alle vendite legate a questo brand. Il tutto in aggiunta a quanto ...

Apple omaggia Stan Lee anche sullo Store Online : La notizia della morte di Stan Lee non ha lasciato indifferente il mondo della tecnologia, complice anche il binomio tech e fumetti che da anni è rimasto stabile in questo ambiente. anche Apple quindi, sicuramente leggi di più...

Xiaomi apre il suo Store online anche per l’Italia : La diffusione di Xiaomi continua imperterrita anche nel nostro Belpaese. Ormai il produttore cinese è uno dei brand più apprezzati dal pubblico italiano per la buona affidabilità e l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi. Xiaomi leggi di più...

Xiaomi apre lo Store online ufficiale : si parte il 20 novembre : Xiaomi apre lo store ufficiale online anche in Italia: dal prossimo 20 novembre i prodotti Xiaomi potranno essere acquistati in Italia tramite il portale ufficiale dell'azienda. L'articolo Xiaomi apre lo store online ufficiale: si parte il 20 novembre proviene da TuttoAndroid.