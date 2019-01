Il Manchester City non molla | Aguero e Sanè stendono il Liverpool | si riapre la Premier

LIVE Manchester City-Liverpool - Premier League in DIRETTA : 2-1 - Sané regala un nuovo vantaggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester City-LIVErpool, match valido per la 21^ giornata della Premier League 2019 di calcio. Il campionato inglese è arrivato a una vera e propria svolta, lo scontro diretto di questa sera sarà determinante: i Reds guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham (che ha già giocato) e sette sul City. Gli ospiti vanno a caccia del successo grazie al quale rafforzerebbero il primo posto ...

Brivido Manchester City - la Uefa conferma : rischio esclusione dalla Champions : Il Manchester City si candida ad essere grande protagonista in stagione ma per il futuro rischia tantissimo a causa del Fair Play finanziario. Yves Leterme, presidente e capo del comitato di controllo finanziario della Uefa ha annunciato che in caso di conferme di accuse il club affronterà “la punizione più pesante”, come riportano anche dall’Inghilterra. “Se è vero ciò che è stato scritto, potrebbe esserci un ...

LIVE Manchester City-Liverpool - Premier League in DIRETTA : 0-0 - Mané colpisce il palo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester City-LIVErpool, match valido per la 21^ giornata della Premier League 2019 di calcio. Il campionato inglese è arrivato a una vera e propria svolta, lo scontro diretto di questa sera sarà determinante: i Reds guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham (che ha già giocato) e sette sul City. Gli ospiti vanno a caccia del successo grazie al quale rafforzerebbero il primo posto ...

Calcio - Semifinali andata League Cup 2019 : programma - orari e tv di Tottenham-Chelsea e Manchester City-Burton. Come vedere le partite in diretta streaming : Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si giocheranno le Semifinali d’andata della League Cup 2019, la Coppa di Lega inglese che quest’anno è nota anche Come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Si incomincia col botto, il big match tra il Tottenham secondo in Premier League e il Chelsea di Maurizio Sarri che insegue il suo primo trofeo oltre la Manica. Il Manchester City, Campione d’Inghilterra, sfiderà invece la rivelazione ...

LIVE Manchester City-Liverpool - Premier League in DIRETTA : scontro diretto per il primo posto! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester City-LIVErpool, match valido per la 21^ giornata della Premier League 2019 di calcio. Il campionato inglese è arrivato a una vera e propria svolta, lo scontro diretto di questa sera sarà determinante: i Reds guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham (che ha già giocato) e sette sul City. Gli ospiti vanno a caccia del successo grazie al quale rafforzerebbero il primo posto ...

Manchester City-Liverpool - la conferenza di Klopp : “partita durissima - Guardiola però ha mentito su di noi” : Il manager tedesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Manchester City e Liverpool “Loro sono molto forti e hanno un manager eccezionale, credo sia una delle partite più dure da giocare in assoluto, dobbiamo essere coraggiosi, mettere in campo una gran voglia contro un avversario che per me è il migliore al mondo“. AFP/LaPresse Lo dice l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia del ...