Il libro della giungla film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, streaming

cubemagazine

: Nel pomeriggio con @paoloborrometi saremo all’Hotel President di #Lecce per presentate il suo libro e parlare della… - DarioStefano : Nel pomeriggio con @paoloborrometi saremo all’Hotel President di #Lecce per presentate il suo libro e parlare della… - amnestyitalia : 'Gli unici strumenti che dovrebbe usare un bambino sono la penna e il libro. Sono questi gli strumenti della… - Amirissaa : Oggi sono stato al pranzo di Natale per i #detenuti di #Rebibbia con la comunità @santegidionews e ho letto alcuni… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ilè ilin tv giovedì 32019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVIlin tv:La regia è di Wolfgang Reitherman. Ilè composto da Pino Locchi, Tony De Falco, Corrado Gaipa, Lorenzo Spadoni, Carlo D’Angelo, Sergio Tedesco.Ilin tv:La pantera Bagheera scorge in un canestro abbandonato nel laghetto un cucciolo d’uomo e, intenerita, lo affida alle cure di una famiglia di lupi. Mowgli, questo il nome del piccolo, cresce e diventa un bimbetto vispo amato da tutti gli animali. Ma non dalla tigre Shere-Khan, che vuole ucciderlo. I lupi chiedono cosiì a Bagheera di condurre Mowgli al villaggio degli uomini..Il...