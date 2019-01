Il governo traballa al Senato e il M5s ferma le epurazioni

Il governo traballa? Come hanno beccato Tria a notte fonda : roba forte : Il governo balla? Tria di più. Il sito Spraynews ha pizzicato il ministro dell'economia scatenato più che mai in un locale che affaccia sul Colosseo. Peccato durante le serata il locale fosse diviso in due fazioni: un 50esimo compleanno, di tal Daniela, a cui Tria era inviato, e ...

Il governo traballa su quota 100 e reddito. Di Maio resiste : "Non slittano" : Il vicepremier Luigi Di Maio esclude uno slittamento del reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. 'Vi confermo che il reddito di cittadinanza parte a marzo, come ci siamo sempre detti, ...

