Il calcio italiano piega la testa di fronte all’Arabia Saudita | e se ne frega delle donne

La Uefa mette il calcio italiano fuori dall’Europa (a partire da Nicchi e Gravina) : Il durissimo comunicato Il calcio italiano è fuori dalla Uefa. Non lo è nella forma, ma lo è nella sostanza. E lo è da ieri sera, da quando la Uefa ha diffuso il suo durissimo comunicato su quel che è avvenuto mercoledì sera a San Siro. Comunicato in cui condanna la gestione di Inter-Napoli, scrive chiaro e tondo che non è stato rispettato il protocollo anti-razzismo, applaude la decisione di chiudere San Siro per due partite e la curva per tre. ...

L'ennesima serata nera del calcio italiano : Doveva essere la partita di cartello per festeggiare l'arrivo del campionato per la prima volta nelle feste di Natale. Si è trasformata nell'ennesima pagina nera del calcio italiano. Con cori razzisti allo stadio, scene da guerriglia urbana, un morto sull'asfalto. La vittima è Daniele Belardinelli, 35enne originario di Varese, travolto da un Suv nero che nel fuggi fuggi di quei drammatici momenti lo ha investito ...

Koulibaly fa nero il calcio italiano : Visualizza questo post su Instagram Nel mondo e nel calcio Ci vorreberro sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discrimination!!! Un post condiviso da Cristiano Ronaldo , ...

Atalanta-Juventus 2-2 - furia Allegri : “calcio italiano? Non si migliora” : ATALANTA JUVENTUS 2-2, Allegri PERPLESSO- Durante la partita aveva promesso di sfogarsi davanti ai microfoni Max Allegri e l’allenatore della Juventus ha tenuto fede alla sua parola. Il tecnico bianconero si ritrova a commentare il 2-2 ottenuto a Bergamo con una vena di polemica, pur non avendo da ridire sull’operato di Banti ma su recenti […] L'articolo Atalanta-Juventus 2-2, furia Allegri: “Calcio italiano? Non si ...

Pagellone 2018 - i voti allo sport italiano : golf mai così bene - rivelazioni tennis e vela. Atletica e calcio : non ci siamo : IL Pagellone 2018 DELLO sport italiano Atletica, 5 - La Regina degli sport è sempre malata in casa Italia anche se si sono visti degli sprazzi di salute, sopr

Pagellone 2018 - i voti allo sport italiano : golf mai così bene - rivelazioni tennis e vela. Atletica e calcio : non ci siamo : IL Pagellone 2018 DELLO sport italiano Atletica, 5 – La Regina degli sport è sempre malata in casa Italia anche se si sono visti degli sprazzi di salute, soprattutto a livello prestazionale: il 9.99 di Filippo Tortui sui 100 metri (primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi sulla distanza simbolo) e il 2.02 saltato da Elena Vallortigara sono indubbiamente risultati di lusso che verranno ricordati nei prossimi anni. Al ...

Serie A a Natale? Ancelotti contento dell’innovazione nel calcio italiano : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato oggi in conferenza stampa della novità relativa al campionato in campo anche a Natale “Cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questo periodo natalizio? Cerchiamo di combinare, è un momento importante per tutti e si cerca di combinare l’aspetto lavorativo con quello festivo. Ci alleneremo a Natale e passeremo una parte del pranzo natalizio ognuno nelle proprie case. E’ una bella novità ...

'Cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questo periodo natalizio? Cerchiamo di combinare, è un momento importante per tutti e si cerca di combinare l'aspetto lavorativo con quello festivo. Ci alleneremo a Natale e passeremo una parte del pranzo natalizio ognuno nelle proprie case. E' una bella novità per il calcio italiano'

Vittorio Feltri - amara verità : 'La fine del calcio italiano è figlia di troppi stranieri' : Dato che è sabato posso concedermi una pausa e parlare di calcio , di cui sono moderatamente appassionato. Nei giorni scorsi i tifosi italiani erano eccitatissimi, illusi che le nostre squadre fossero ...

La tre giorni nera del calcio italiano : I numeri spiegati ieri correttamente da Sportellate evidenziano la crisi del calcio italiano che resta semplicemente la punta dell'iceberg di uno sport che sembrava nel nostro paese aver toccato il ...

Cinque sconfitte su sei partite - 3 eliminazioni : la settimana nera di un calcio italiano sempre più malato : C’erano tutti gli ingredienti e le premesse per una grande settimana, l’Italia sognava l’en-plein in Europa e invece la tre giorni di calcio internazionale si è trasformata nel peggior incubo possibile: Cinque sconfitte e un pareggio nelle sei partite giocate, due retrocessioni in Europa League e un’eliminazione dalla seconda competizione continentale. Peggio di così non poteva andare, la settimana nera si è palesata nel ...

calcio e vaccinazione – Lo studio italiano sui professionisti italiani : “meno di un calciatore su due della Serie A contro l’influenza” : Il 44% dei giocatori di Serie A si vaccina contro l’influenza. Lo studio, 75% delle squadre della massima Serie organizza campagne di vaccinazione Nella pagella dei calciatori italiani professionisti in fatto di vaccinazione anti-influenza non figura un buon voto: meno di un calciatore su due della Seria A si vaccina contro l’influenza (44%) mentre per la Serie B si arriva al 35,7%. Solo in tre team della massima Serie la ...

Morto Gigi Radice - il «tedesco» dagli occhi di ghiaccio che rivoluzionò il calcio italiano : L'uomo dagli occhi di ghiaccio se n'era già andato da tempo, da quel giorno in cui la sua amata Nerina chiese agli amici di una vita di non passare più a trovarlo. Non voleva che lo vedessero così, ...