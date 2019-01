Il 2019 costerà mille euro - a famiglia - : arriva la raffica di rincari : Gli italiani dovranno mettere da parte quasi mille euro per far fronte ai rincari su luce, gas, multe, spesa, trasporti, Rc Auto e carburante. Insomma: il 2019 appena iniziato già presenta il conto ...

Rc Auto - nel 2019 costerà di più a oltre un milione di automobilisti italiani : Il 2019 si apre con una cattiva notizia per 1,2 milioni di italiani, che vedranno salire i costi della propria RC Auto. Chi sono questi sfortunati Automobilisti? Quelli che hanno denunciato alla propria assicurazione un sinistro con colpa durante l’anno appena passato, secondo le risultanze di un’analisi commissionata all’istituto di ricerca mUp Research da Facile.it. Nello specifico, si tratta del 3,83% del campione ...

Per la Cgia di Mestre la manovra nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi : Nonostante i correttivi approvati dalla Camera dei Deputati, nel 2019 la manovra di bilancio costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle ...

Dal 2019 grazie ai grillini comprare l’auto costerà 400 euro in più : Stangata grillina per gli automobilisti. Dal 2019 maxi tassazione voluta dai 5Stelle. Infatti la Commissione Bilancio della Camera, nella discussione

Spread BTp-Bund - alle banche costerà oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello Spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

Spread - allarme di Bankitalia : 'Ci costerà 5 miliardi nel 2019' : Bankitalia lancia l'allarme e sembra mettere, seppur senza mai nominarlo, il governo nel mirino. Lo Spread si aggira sempre atorno a quota 300 e l'aumento dei rendimenti rispetto al passato porta inevitabilmente ad un incremento degli interessi che l'Italia è costretta a pagare agli investitori. Tutti "rischi" per la "stabilità finanziaria" che secondo via Nazionale dipendono da due fattori: il primo è economico (bassa crescita e alto debito ...

La pacchia è finita : lo smartphone OnePlus 2019 costerà 100 euro in più : Il prossimo OnePlus, quello che uscirà nel 2019 per intenderci, potrebbe nascondere già un'amara sorpresa per gli affezionati del brand, ossia un valore commerciale superiore stimato in 100 dollari, alias 100 euro, rispetto all'attuale top di gamma. Quale feature giustificherà il rilascio più salato? Dopo il OnePlus 6T fresco di lancio, il produttore non lancerà soltanto il suo più che logico successore OnePlus 7 ma anche un top di gamma ...

Sigarette e tabacco - batosta per gli italiani : ecco quanto costerà un pacchetto 2019 : Le ultime notizie sulla manovra finanziaria 2019 non faranno piacere agli italiani amanti del tabacco e delle Sigarette: dal 2019 è in arrivo un aumento dei prezzi. Nella legge di Bilancio, infatti, sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le Sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. La manovra è composta da 108 articoli. Due ...