I Misteri di Brokenwood 6 ci sarà? Il finale della quinta stagione su Giallo con

(Di giovedì 3 gennaio 2019)è pronto per il grandi questa sera in attesa di capire se Idi6 cio meno. L'appuntamento oggi, 3 gennaio, è fissato con L'Angelo oscuro, l'ultimo episodiodel crime neozelandese che in questo mese ci ha tenuto compagnia tra omicidi e scomparse.Dalle 21.10 di oggi il pubblico si dovrà ad affrontare il grane, in particolare, ai margini disi trova un manicomio abbandonato di nomeDownes.Ora abbandonati, gli edifici spettrali offrono un grande nascondiglio agli adolescenti locali ma tutto cambia quando una giovane coppia si ritrova ad inciampare in quello che si rivela essere il corpo di un anziano nella vecchia ala dell'ospedale legata a una barella con gli elettrodi collegati alle tempie. I Detective devono lavorare per scoprire chi è e perché è stato ucciso, cosa scopriranno?...