I 50 anni di Schumacher | la Ferrari | ' Siamo tutti con te Michael'

MICHAEL SCHUMACHER - 50 anni OGGI / Gli auguri di Ross Brawn per il compleanno di Schumi : MICHAEL SCHUMACHER compie 50 ANNI : nel giorno del compleanno , la Ferrari inaugura una mostra in onore del sette volte campione di Formula 1.

F1 - Michael Schumacher e quella frase che mette i brividi : “ecco come mi vedo a 50 anni ” : E’ venuta fuori una frase di Michael Schumacher di più di vent’anni fa, una dichiarazione che mette i brividi considerando l’attuale situazione del Kaiser Sono passati più di venticinque anni, mezza vita vissuta al limite e sempre al massimo. Fino al 2013, quando il destino ha deciso di giocargli un brutto scherza facendo al momento calare il sipario sulla propria esistenza. LaPresse/Photo4 Non era però quello che si ...

Compleanno Schumacher – Rosberg non dimentica gli anni in Mercedes insieme a Michael : “ho imparato tanto da lui” : Nico Rosberg parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno : il pilota tedesco ricorda il sette volte campione del mondo Michael Schumacher oggi compie 50 anni . Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Compleanno Schumacher – L’omaggio social della Ferrari per i 50 anni di Michael [GALLERY] : La Ferrari omaggia Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il post social del team di Maranello Se non fosse stato per quel tragico incidente di cinque anni fa, oggi sarebbe sicuramente stato un incredibile giorno di festa per i 50 anni di Michael Schumacher. Nonostante l’ex pilota di F1 sia in condizioni critiche, anche se negli ultimi periodi sono state diffuse notizie positive e speranzose, il clima nel mondo della ...