Huawei P20 Pro Antivirus gratis navigare sicuri su internet

Quasi 3 GB di patch per Huawei P20 Lite per iniziare il 2019 : i primi dettagli trapelati : Trapelano in queste ore alcune novità che stanno riscontrando conferme ufficiali direttamente dal pubblico italiano e che, almeno sulla carta, potrebbero fare la differenza per coloro che hanno deciso di puntare su un Huawei P20 Lite. Anche coloro che sono in attesa di novità ufficiali per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento contenente la nuova interfaccia EMUI 9. Dopo aver analizzato la questione per i modelli brandizzati TIM con un ...

Primo fuori tutto 2019 con il volantino Unieuro : Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Mate 10 Lite scontati : Anno nuovo, smartphone nuovo, magari da scovare nel volantino Unieuro che, con il suo fuori tutto nella winter edition, mette in promozione più smartphone ed in particolare quelli di fascia media, più o meno recenti che consentono di non spendere un patrimonio ma con ottimo rapporto qualità/prezzo. Come spesso in quest'ultimo periodo in questo segmento di mercato, la fa da padrone il brand Huawei con il dispositivo P20 Lite, Mate 20 Lite ma ...

Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018 : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Per la vigilia di Capodanno sono in offerta Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, HONOR View 10 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy S9 Plus. Interessanti, no? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018: Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL, Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Imperdibili ultime offerte Amazon del 2018 sotto i 250 euro : doppietta Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy J6 : Le offerte Amazon chiudono in bellezza il 2018 e anche con un budget abbastanza limitato sarà possibile, negli ultimi scampoli di questo anno, afferrare almeno un paio di affari. Prendendo il limite massimo di spesa di 250 euro, abbiamo selezionato per i nostri lettori due soluzioni di tutto rispetto: la prima relativa al Huawei P20 Lite, la seconda al Samsung Galaxy j6 (naturalmente nell'edizione del corrente anno). Scopriamo i dettagli di ...

Gioie e dolori con EMUI 9 su Huawei P20 Pro : primi feedback anche sulla batteria : Sono trascorsi ormai un po' di giorni da quando è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento contenente Android Pie e la nuova interfaccia EMUI 9.0 per parte del pubblico che ha deciso di acquistare un Huawei P20 Pro qui in Italia. Come vi abbiamo riportato a Santo Stefano con un approfondimento preliminare sull'argomento, si tratta della patch B163, resa disponibile per chi ha optato su un dispositivo no brand, fermo restando che al ...

Vodafone sconta Huawei P20 Pro - P20 Lite e altri e regala Huawei Band 3E : Vodafone sta raggiungendo alcuni già clienti con un SMS che propone l'acquisto di uno smartphone a prezzi vantaggiosi che partono da 149 euro, con un regalo. L'articolo Vodafone sconta Huawei P20 Pro, P20 Lite e altri e regala Huawei Band 3E proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9 su Huawei P20 Pro in Italia : CLT-L09 9.0.0.163 a Santo Stefano : Un Santo Stefano davvero particolare per quelli che hanno acquistato Huawei P20 Pro no brand Italia, data l'imminente diffusione di EMUI 9 basata su Android Pie. L'aggiornamento aveva iniziato a prendere piede in Europa nei giorni scorsi, ma le prime segnalazioni del suo arrivo nel nostro Paese sono odierne, e risalgono ad appena pochi minuti fa. La serie firmware corrisponde alla sigla 'CLT-L09 9.0.0.163(C432E5R1P9)', dal peso di 4.01GB (meglio ...

Proprio per tutti EMUI 9 su Huawei P20 - Mate 10 e Honor 10 : procedura aggiornamento via HiCare (video guida) : Più EMUI 9 per tutti, verrebbe da dire. Nonostante la gran distribuzione dell'interfaccia Huawei e Honor insieme al sistema operativo Android 9 Pie su dispositivi del calibro del Huawei P20, Mate 10, Honor 10 e non solo, c'è ancora chi lamenta di non essere stato raggiunto dalla notifica via OTA dell'update. Un gran peccato per chi, Proprio in questi gironi di festa e di maggiore relax, avrebbe preferito dedicarsi alle novità del pacchetto ...

Rilancio pesante per Xiaomi - Huawei P20 Lite - OnePlus 6 e 6T il 25 dicembre con offerte GearBest : Ci sono alcune promozioni davvero interessanti che possiamo prendere in esame oggi 25 dicembre, in occasione di Natale, in riferimento alle offerte GearBest per Huawei P20 Lite, OnePlus 6, OnePlus 6T ed una lunga serie di device Xiaomi. Proviamo dunque a fare il punto della situazione, dopo aver portato alla vostra attenzione alcune campagne della scorsa settimana, visto che la caccia al miglior prezzo disponibile online non si arresta mai per ...

Nuovo di zecca il processore per Huawei P30 : le probabili differenze con P20 : Dobbiamo attendere ancora alcune settimane prima di imbatterci nella presentazione ufficiale del tanto atteso Huawei P30, ma ormai non trascorre giorno senza che emergano alcune interessanti indiscrezioni sul top di gamma 2019. Di recente abbiamo condiviso con voi un punto della situazione esaustivo in merito alle ultime notizie trapelate sullo smartphone, ma solo oggi sono emerse alcune voci più specifiche sul processore che con ogni ...

Xiaomi Mi8 e Mi8 Lite - Huawei P20 Lite - Pocophone - Notebook e gadget economici oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Ricchissimo Huawei P20 Lite TIM con B148 - dal 22 dicembre l’aggiornamento : Ricchissimo aggiornamento coinvolge Huawei P20 Lite brand TIM, attraverso il firmware ANE-LX1 8.0.0.148(C55), dal peso complessivo di 442MB. Il registro delle modifiche apportate si presenta particolarmente sostanzioso: in primo luogo cambia la navigazione di sistema, grazie all'aggiunte di alcune gesture, tramite le quali potrete semplificare la vostra esperienza di utilizzo (ne avrete senz'altro sentito molto parlare, e finalmente potrete ...

Smartphone Android in offerta oggi 22 dicembre : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend che ci conduce a Natale porta con sé una bella carrellata […] L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 22 dicembre: Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL, Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

