HONOR 8A in nuovi render con notch a goccia e fotocamera da 13 megapixel

Ubisoft svela l’Anno 3 di For HONOR : 4 nuovi eroi - mappe e data di uscita : For Honor si prepara all’espansione della terza stagione con l’arrivo di nuovi contenuti. I fan del gioco devono prepararsi a ricevere quattro aggiornamenti stagionali relativi all’Anno del Messaggero. Nel 2019 quindi sono in arrivo tante novità che comprendono quattro nuovi eroi, nuove mappe, aggiornamenti per il bilanciamento dell’esperienza di gioco e una serie di eventi stagionali. La data ufficiale dell’inizio dell’Anno del Messaggero è ...

Vanno a ruba su GearBest vari OnePlus 6T - HONOR 10 e Huawei : nuovi prezzi il 18 dicembre : Ci sono nuove offerte che dobbiamo valutare con grande attenzione in queste ore, per quanto riguarda le promozioni GearBest incentrate soprattutto su Honor 10, diversi smartphone Huawei, fino ad arrivare ad un allettante OnePlus 6T, disponibile con due tagli di memoria a prezzo molto più basso rispetto agli standard italiani. Non semplice scovare delle opportunità di un certo peso, ma scavando effettivamente il risparmio è garantito per chi ...

DisHONORed 2 e La Morte dell'Esterno si aggiornano con nuovi contenuti gratuiti : Bethesda, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che Dishonored 2 e il DLC stand alone La Morte dell'Esterno riceveranno presto una serie di contenuti gratuiti, ottenibili accedendo col proprio account Bethesda.net dal menu principale di ciascun gioco.Due nuove modalità saranno aggiunte a entrambe le esperienze, dando la possibilità di rivivere ciascuna missione con tutti i poteri e le armi e in bianco e nero. Sarà inoltre sbloccato ...

Nuovi marchi HONOR registrati da Huawei indicano una possibile unificazione dei nomi degli smartphone : Huawei ha registrato Nuovi marchi per futuri smartphone di Honor che puntano il dito ad una possibile unificazione, in futuro, dei nomi dei dispositivi delle due case. L'articolo Nuovi marchi Honor registrati da Huawei indicano una possibile unificazione dei nomi degli smartphone proviene da TuttoAndroid.