Honor 10 Lite | disponibile in Italia Video | prezzo e caratteristiche | il punto di Andrea

Huawei P20 Lite, P Smart, P8 Lite 2017 e HONOR 9 Lite stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza del mese di dicembre 2018.

Nuova spinta per Honor 9 Lite con la patch B139 : non è ancora tempo di gesture : Torna attuale uno smartphone che in questi mesi ha riscontrato un discreto successo, vale a dire Honor 9 Lite. Il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati a ricevere l'aggiornamento con la Nuova interfaccia EMUI 9, oltre ovviamente ad Android Pie, come del resto abbiamo riportato qualche settimana fa con un articolo dedicato alla questione gesture, ma oggi 3 gennaio dobbiamo necessariamente soffermarci su un altro pacchetto software che è ...

Prezzo ed uscita Honor 10 Lite in Italia : mancano pochissimi giorni : Vi avevamo promesso notizie sulla commercializzazione in Italia e sul Prezzo di Honor 10 Lite, e finalmente siamo pronti per prestare fede alla parola data: il nuovo middle-range del brand cinese sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 3 gennaio 2019 al costo di 239.90 euro, sia sul sito ufficiale di HiHonor, che presso i vari rivenditori di elettronica di consumo dislocati nel territorio. Un dispositivo, questo, che quanto a ...

Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, HONOR View 10, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus.

Honor 10 Lite in vendita in Italia a 239'. Specifiche tecniche : "Honor si sforza di creare il miglior prodotto per i giovani di tutto il mondo. Honor 10 Lite è la nostra punta di diamante nel mercato globale degli smartphone, con un design elegante, ...

Da Xiaomi Redmi 6 Pro a Honor 9 Lite : 4 smartphone a meno di 250 euro da regalare a Natale : Chi dice che spendendo poco si ottiene risparmio con scarsa qualità? Il mercato della telefonia è in continua evoluzione permettendo di sborsare pochi soldi ma ottenere un device perfetto per ogni tipo di attività, nonché un ottimo regalo last minute per queste feste di Natale. Scopriamo insieme quattro smartphone da poter comprare spendendo anche meno di 200 euro, sfruttando le offerte lampo per i regali dell'ultimo minuto. Huawei P20 Lite La ...

Honor 10 Lite : nuovo smartphone dal prezzo incredibile come il design : Ecco che la società cinese ha finalmente deciso di ufficializzare il nuovo Honor 10 Lite, uno smartphone fortemente ispirato all’Honor 10, per un pubblico meno esigente, soprattutto per il prezzo, ma che dalla sua presenta un design all’avanguardia grazie alle back cover sgargianti ed una scheda tecnica molto interessante grazie al nuovo hardware. Da protagonista il grande display da ben 6.21 pollici in formato 19,5:9 con un rapporto ...

Honor 10 Lite ufficiale : notch a goccia e super selfie-cam : Partiamo dal design, aggiornato ai più recenti canoni estetici del mondo della telefonia mobile. Il notch è stato rimpicciolito e ora assume la forma a goccia tipica degli ultimi top di gamma ...

Scopri Honor 10 Lite nella nostra video anteprima. Smartphone dell'ottimo rapporto qualità/prezzo con specifiche di fascia media e prezzo contenuto!

Incredibile Honor 9 Lite - con gesture con l’aggiornamento annunciato : Che Honor 9 Lite fosse un dispositivo di un certo peso lo si sapeva già, ma adesso arrivano altre conferme, direttamente dalla divisione italiana del brand cinese, che sul proprio profilo Facebook ha annunciato in queste ore l'avvio del roll-out dell'aggiornamento in grado di apportare le gesture a schermo intero, una caratteristica che sta facendo molto discutere nel periodo attuale. La funzionalità fa parte della suite in dotazione con ...

HONOR 9 Lite sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che porta in dote le gesture di navigazione, lo ha annunciato HONOR su Facebook.

Inarrestabile beta Android 9 Pie e EMUI 9 : su Huawei Mate 20 Lite - Nova 3i e Honor 8X il via dalla Cina : La beta Android 9 Pie e EMUI 9 è servita per una gamma sempre più ampia di telefoni e questa volta anche di fascia media. Una più che lieta novella riguarda il Huawei Mate 20 Lite, il Huaweio Nova 3i e l'Honor 8X che sono appena rientrati nel programma sperimentale per il prossimo major update, come dsottolineato pure dalla fonte TAS. Fino a questo momento, abbiamo parlato quasi esclusivamente della fase beta e poi anche del rilascio finale ...

Regali di Natale su GearBest : Huawei P20 Lite - Honor 10 e Xiaomi Mi 8 l’11 dicembre : Con l'avvicinarsi del Natale starete senz'altro cercando l'offerta giusta: GearBest ben si presta alla cosa, proponendo degli sconti sul prezzo Honor 10, Huawei P20 Lite e Xiaomi Mi8 (in realtà i prodotti in promozione sono anche altri, ma questi ci sono parsi i più interessanti, almeno a nostro giudizio). Partiamo proprio da Honor 10, versione globale con 4GB di RAM e 128GB di ROM, nella nuance Phantom Green: lo smartphone è in vendita ...

Honor 10 Lite ha ricevuto un primo teardown che ci permette di dare uno sguardo alla componentistica interna dello smartphone.