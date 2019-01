Higuain-Chelsea | Sarri | “Mercato? Non decido io”

Leonardo : 'Gattuso resta. Mai parlato col Chelsea di Higuain - lui non ci ha chiesto di andare via' : MILANO - 'Non abbiamo mai pensato di cambiare Gattuso '. Parola di Leonardo , direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonera, che ha incontrato i giornalisti a Milanello dopo la conferenza ...

Milan-Chelsea : resta sullo sfondo lo scambio Higuain per Morata : Le voci di mercato non agevolano la serenità di Higuain . Secondo la Gazzetta dello Sport , il possibile scambio con Morata che resta sullo sfondo come potenziale via d'uscita invernale per cercare di risolvere i problemi di giocatore e club.

Morata-Higuain - Sarri sogna lo scambio - il Chelsea è cauto : Il Chelsea vuole cedere Morata, già a gennaio, mentre Sarri non smette di sognare Higuain a Londra, convinto di poter rivitalizzare l'argentino ora in crisi con la maglia del Milan. Dall'incontro dei ...

