Haus Beauty è la linea make-up di Lady Gaga | online il sito ufficiale

optimaitalia

: #HausBeauty è la linea make-up di #LadyGaga: online il sito ufficiale - OptiMagazine : #HausBeauty è la linea make-up di #LadyGaga: online il sito ufficiale - DailyLuxury04 : Il debutto di #LadyGaga nell’universo del #makeup con la sua linea Haus Beauty è ormai vicino. il brand dispone già… - musicnewsitaly : -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)ormai da qualche giorno ildella, la-up diche prossimamente sarà possibile acquistare.Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma per il momento ilweb non ha contenuti e permette di iscriversi alla mailing list per poter ricevere aggiornamenti per quella che sarà la data di lancio della-up dinon è sicuramente l’unica ad aver intrapreso questa strada, infatti tantissimi sono i nomi accostati a diverse linee diup, come ad esempio la collega Rihanna con la Fenty, Kylie Jenner con la sua Kylie Cosmetics, Jennifer Lopez con Inglot, e arriverà anche la Mother Monster per eccellenza con ladi cui si vocifera già da mesi.Peril 2018 è stato un anno super pieno di impegni ma anche di soddisfazioni, e anche il 2019 promette bene sotto questo punto di ...