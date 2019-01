Grande Fratello 16 | Malgioglio al fianco di Barbara D' Urso anche nella nuova edizione

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio confermato nel ruolo di opinionista : Si scaldano i motori per la sedicesima edizione del Grande Fratello in onda in primavera su Canale5. Una certezza c'è ed è la conduzione di Barbara d'Urso che a questo punto raggiunge il suo quinto GF da conduttrice. E se il cast è in fase di costruzione, qualche sicurezza in più ce la dà il comparto 'opinionisti': esattamente come l'anno scorso, l'inseparabile Cristiano Malgioglio tornerà a vestire i panni che tanto gli son tanto ...

Walter Nudo dopo il Grande Fratello VIP - il primo messaggio del 2019 sui social : “Ciao ragazzi, eccoci nel 2019!" esordisce così Walter Nudo per il primo messaggio augurale sul suo profilo Instagram. Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello VIP si gode la felicità dopo l'avventura recluso nella casa più spiata d'Italia per oltre 70 giorni.Il 48enne tira le somme rivolgendo un pensiero al suo periodo da ragazzo spensierato quando iniziava a muovere i primi passi sul piccolo schermo per poi diventare un ...

Uomini E Donne. L'ex vincitrice del Grande Fratello Federica Lepanto - probabile tronista? Leggi l'indiscrezione : Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello a Maria De Filippi Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Federica Lepanto e della fine della sua storia d'amore. L'ex vincitrice del Grande...

Il Grande Fratello per il Capodanno magico in piazza Castello : Interdetti contenitori in vetro, lattine, spray, compresi quelli urticanti, e altri oggetti dalla potenziale pericolosità, al Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo più ...

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza attaccata sui social : "Ho la fortuna di avere certi privilegi - dov'è il problema?" : Nessuno è esente dalle critiche nel mirabolante mondo del web e dei social network, di conseguenza, anche una tranquilla ragazza acqua e sapone come Benedetta Mazza, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, ha ricevuto un attacco davanti al quale non è rimasta insensibile.Un utente di Instagram, infatti, ha accusato la showgirl emiliana di voler apparire a tutti i costi come una ragazza semplice, cosa che non ...

Morto Adelio Cogliati - Grande paroliere italiano. Ramazzotti : 'Tu un fratello maggiore' : È Morto l'altra notte all'età di 70 anni Adelio Cogliati , il paroliere di Eros Ramazzotti e di molti altri artisti. Aveva composto canzoni anche per Antonella Ruggiero, Giorgia, i Matia Bazar e Anna ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander festeggia il compleanno con Elia Fongaro : "Non ero così felice da tanto..." : La storia d'amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, l'attrice e doppiatrice di origini britanniche e il modello veneto che si sono conosciuti durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, è oramai ufficiale.L'attrice 46enne, che due giorni fa, venerdì 28 dicembre 2018, ha festeggiato il proprio compleanno, non nasconde più la propria felicità e la propria ritrovata serenità sui social network.prosegui la letturaGrande Fratello Vip ...

Maria Antonietta Tilocca - com’è diventata la concorrente del Grande Fratello : Era il 14 settembre del 2000 e quella data segnò la nascita del primo reality show nella storia della tv italiana: su Canale 5 andava in onda il Grande Fratello 1. I 10 concorrenti restarono nella casa per 99 giorni e il montepremi di 250 mila euro fu vinto da Cristina Plevani. Importato dal format Endemol olandese Big Brother, il programma prevedeva di rinchiudere in una casa per 99 giorni un gruppo di dieci persone comuni che non si ...

Giulia Salemi smentisce mamma Fariba : "Ci siamo viste dopo il Grande Fratello Vip" : Tra le conseguenze del Grande Fratello Vip c'è senza dubbio la rottura, più o meno presunta, del rapporto tra Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani. La lettera scritta da Fariba attraverso le pagine del settimanale Di Più ha fatto emergere una frattura molto profonda, determinata, evidentemente, dalla cattiva considerazione che l'ex concorrente di Pechino Express ha nei riguardi di Francesco Monte, il tronista di Uomini e donne con il ...

Ilary Blasi : "Le parrucche al Grande Fratello Vip? Francesco Totti non si è scomposto neanche un po'" : Ilary Blasi, intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, come ha reagito il marito Francesco Totti alle differenti parrucche indossate durante la conduzione del 'Grande Fratello Vip 2018'. Secondo la presentatrice di Canale 5, il dirigente della Roma, non è rimasto, per nulla, scosso, dalle varie capigliature: Non si è scomposto neanche un po’, dopo 17 anni insieme ha capito con chi ...

Grande Fratello - Federica Lepanto lasciata dal fidanzato : "E' un Natale molto triste per me" : Federica Lepanto è la vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Negli ultimi anni, si è parlato dell'infermiera di 25 anni proveniente da Salerno unicamente per la sua storia d'amore con il fidanzato Gianfilippo Lavuri che ebbe una battuta d'arresto nel giugno dell'anno scorso ma che, successivamente, ricominciò dopo un periodo di crisi superato.Non è stato un bel Natale per Federica Lepanto che, tramite i social ...

Francesco Facchinetti offende il vincitore del Grande Fratello Vip in una clip Instagram : Sono trascorse ormai diverse settimane dalla fine della terza edizione del Grande Fratello Vip, ma ancora oggi si continua a parlare ininterrottamente del suo vincitore, Walter Nudo. Nelle scorse ore, infatti, Francesco Facchinetti ha portato nuovamente in auge la figura di Walter, insultandolo in un video postato sui social. L'accaduto, ovviamente, ha sollevato un enorme vespaio di polemiche e dubbi, legati principalmente ai motivi per i quali ...