Globe Soccer premia Cristiano Ronaldo | ' In rovesciata il mio gol perfetto'

Globe Soccer Awards - CR7 fa doppietta : miglior giocatore e gol : In attesa di poter festeggiare i primi successi sul campo con la Juventus, Cristiano Ronaldo celebra l'ennesimo trionfo personale. Il portoghese, reduce dalla delusione per non avere conquistato il premio Fifa di 'giocatore dell'anno' e il 'Pallone d'Oro', ha ottenuto a Dubai il riconoscimento come miglior calciatore del 2018 ai Globe Soccer Awards.

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - miglior giocatore e gol dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Globe Soccer Awards 2018 - la premiazione in diretta streaming : Paratici miglior direttore sportivo : I Globe Soccer Awards arrivano quest'anno alla 10edizione. Una rassegna di campioni del presente e del passato, celebrati e premiati dal voto di colleghi e gente dai piedi educati e dal palato fino, ...

Ronaldo si aggiudica il Globe Soccer Awards : premiato anche Paratici : Ronaldo Globe Soccer Awards – Cristiano Ronaldo ha vinto per la terza volta in carriera i Globe Soccer Awards in corso di svolgimento a Dubai. Il 33enne portoghese, da luglio in forza alla Juventus, ha avuto la meglio sui due attaccanti della Francia campione del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. CR7 si è aggiudicato […] L'articolo Ronaldo si aggiudica il Globe Soccer Awards: premiato anche Paratici proviene da Serie A News ...

Globe Soccer Awards 2018 - la premiazione in diretta streaming : La cerimonia sarà in diretta streaming dalle 18.30 su Skysport.it, sulla app di Sky Sport e su Sky Sport 24 , integrale all'interno dell'interattivo,

Globe Soccer Awards : orario e dove vederli in tv : La premiazione, in diretta da Dubai, inizierà alle 18.30 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 oppure in live streaming su Skysport.it o sul servizio dedicato agli abbonati Sky, SkyGo.