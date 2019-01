Globe Soccer | Paratici in cattedra | ' CR7 il top | Allegri più tecnico di Conte E su

Cristiano Ronaldo corre nel deserto - aspettando i Globe Soccer Awards : ... evento che sarà possibile seguire in live streaming su SkySport.it e in diretta sul mosaico interattivo di Sky Sport 24 " l'attaccante portoghese della Juventus ha pubblicato su Instragram il video ...

Globe Soccer Awards e il Grande Slam del calcio : Cosa è il Globe Soccer 2018 Sfondo da mille e una notte con lo sfarzo che solo Dubai e i tramonti di quell'angolo del mondo possono offrire, il Globe Soccer è il più giovane, arrivato alla sua decima ...

Globe Soccer Awards : Juventus protagonista a Dubai con CR7 - Allegri e Paratici : L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di ...

Globe Soccer awards a Dubai - Cristiano Ronaldo sfida i francesi Mbappè e Griezmann : ...ciò che sono riuscito ad ottenere quest'anno - ha dichiarato il selezionatore dei 'Bleus' - Non c'è maggior traguardo per un professionista del calcio se non quello di aver vinto la Coppa del Mondo ...

Globe Soccer Awards - Ronaldo sfida francesi Griezmann-Mbappè. Out Modric : (LaPresse) Cristiano Ronaldo per il tris consecutivo, i campioni del mondo Kylian Mbappè e Antoine Griezmann per una storica prima volta. E un’assenza di spicco, quella di Luka Modric, faro del Real Madrid e della Croazia, in lizza per il Pallone d’Oro e per il titolo di miglior giocatore dei Best Fifa Awards. E’ una corsa a tre per il premio ‘Best Player’ che verrà assegnato nella decima edizione del Globe ...

