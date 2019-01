Gli svizzeri ottimisti sulla propria situazione finanziaria

Sospiro di sollievo per Gli svizzeri che vivono nel Regno Unito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Napoli - lo Zurigo è l'avversaria dei sedicesimi di Europa League : le 10 cose da sapere suGli svizzeri : Sarà lo Zurigo a sfidare il Napoli ai sedicesimi di Europa League: al 4° posto in campionato, la squadra di Magnin dispone del talentuoso Kololli ma concede qualcosa in difesa. In rosa anche l'ex '...

Young Boys-Juventus - follia di Alex Sandro in area : rigore e vantaggio per Gli svizzeri firmato Hoarau [VIDEO] : Il terzino brasiliano commette fallo su Ngamaleu in area di rigore, l’arbitro ci pensa e assegna agli svizzeri il penalty che Hoarau trasforma Young Boys in vantaggio a Berna, la Juventus costretta a rincorrere per colpa di un calcio di rigore trasformato da Hoarau. L’attaccante della formazione svizzera non sbaglia dal dischetto, nonostante Szczesny intuisca la traiettoria del pallone senza però toglierlo dalla porta. Un ...

Gli svizzeri fanno sempre più viaggi all'estero nel tempo libero

Previdenza e salute prime preoccupazioni deGli svizzeri

«Ignoranti e razzisti» : multata - insulta Gli svizzeri. Scatta il licenziamento : «Ignoranti e pure razzisti, la peggiore categoria di sbirri». Al netto delle espressioni più volgari, così una ragazza lombarda che lavora in Ticino ha descritto gli agenti svizzeri in un video girato ...

Ribaltone tra i Paperoni svizzeri : senza mr Ikea - in testa salgono le famiGlie dei farmaci Roche : LUGANO - Come ogni anno, in novembre, due mensili economici svizzeri, il francofono Bilan e l'omologo in lingua tedesca, Bilanz , pubblicano la lista delle 300 persone più ricche della Confederazione. ...

Una petizione chiede l'e-voting per tutti Gli svizzeri all'estero

"Gli svizzeri all'estero devono essere raggiunti online"

Argovia estende diritti di voto deGli svizzeri all'estero

Gli svizzeri non temono i 'giudici stranieri'

Gli svizzeri aprono la porta ai detective sociali

Nel 2017 Gli svizzeri hanno compiuto in media 3 - 3 viaggi ciascuno

L'Organizzazione deGli svizzeri all'estero favorevole ai test di pirataggio