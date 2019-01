Gilet gialli - rilasciato leader protesta : "Tutto quello che succede qui è politica e accadono cose mai viste", le sue prime parole. Il fermo del leader, uno dei personaggi più in vista della protesta, ha suscitato un'ondata di indignazione ...

Gilet gialli - rilasciato leader protesta : 19.40 rilasciato il leader dei Gilet gialli Eric Drouet, arrestato ieri sera a Parigi con l'accusa di aver organizzato una manifestazione sugli Champs Elysées senza averne l'autorizzazione. "Tutto quello che succede qui è politica e accadono cose mai viste", le sue prime parole. Il fermo del leader, uno dei personaggi più in vista della protesta, ha suscitato un'ondata di indignazione fra i manifestanti, a due giorni dall'ottavo appuntamento ...

Rilasciato a Parigi uno dei leader dei Gilet gialli : Eric Drouet è stato bloccato dalla polizia vicino agli Champs-Elysees ieri. E' accusato di aver organizzato un protesta non autorizzata - "Tutto quello che succede qui è politica e accadono cose mai viste": queste le parole di Eric Drouet, leader dei gilet gialli arrestato ieri sera a Parigi vicino agli Champs-Élysées e Rilasciato questo pomeriggio. Il fermo del ...

Gilet gialli in Italia? Li porta un ex grillino - che ha 'registrato' il movimento : Il prossimo partito che punta a scardinare la tradizione politica italiana si avvia ad entrare in scena, per quanto riguarda i veri Gilet gialli... Pare siano destinati a rimanere un fenomeno ...

I Gilet gialli vogliono inaugurare la democrazia diretta in Francia : Parigi. Tre lettere lasceranno il segno nel futuro prossimo della Francia: R, come referendum, I, come initiative, C, come citoyenne. Il referendum d’iniziativa civica, rivendicazione faro dei gilet gialli, si sta imponendo a Parigi come il tema centrale di questo 2019, il dossier su cui il presiden

Gilet gialli - arrestato il leader Eric Drouet : “Ha organizzato protesta non autorizzata” : È stato arrestato dalla polizia francese – vicino a Place dell’Opera – Eric Drouet, uno dei leader delle dimostrazioni antigovernative dei “Gilet gialli“. Come riportano i media francesi, citando fonti della polizia, l’uomo è stato messo sotto custodia nella serata di mercoledì 2 gennaio per aver cercato di organizzare una protesta non autorizzata nel centro di Parigi. Secondo quanto spiegano le fonti di ...

