Georgina Rodriguez a tu per tu con un falco nel deserto di Dubai | il lato selvaggio della

Georgina Rodriguez innamorata e romantica : il messaggio d’augurio per un buon 2019 della compagna di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Capodanno d’amore e romanticismo per Georgina Rodriguez: il dolce messaggio per i fan per un 2019 speciale Capodanno a Dubai per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez. La compagna dell’attaccante portoghese si è goduta i festeggiamenti, vivendo lontano dai social, a stretto contatto con la sua famiglia ed i suoi amici. Al termine di un anno importante, Georgina Rodriguez adesso si augura di vivere un 2019 speciale, così ...

Natale di solidarietà per Cristiano Ronaldo - CR7 e Georgina Rodriguez dai bambini dell’ospedale Regina Margherita [GALLERY] : Cristiano Ronaldo all’ospedale Regina Margherita di Torino fa una sorpresa ai bambini del reparto di oncologia pediatrica: CR7 accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez Nel giorno della vigilia di Natale, Cristiano Ronaldo ha fatto una sorpresa ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il calciatore portoghese, insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez, hanno fatto visita ai ...

Georgina Rodriguez - una pizza a Torino con ‘il suo amore’ : la fidanzata di Cristiano Ronaldo fa a meno di CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior a cena a Torino: una buona pizza per la fidanzata di CR7 ed il suo primogenito Georgina Rodriguez, dopo essere stata in Portogallo (VEDI QUI), è tornata a Torino. La fidanzata di Cristiano Ronaldo però non sta passando tanto tempo con CR7 prima di Natale. Il portoghese tra allenamenti e match importanti è super impegnato e per questo la modella spagnola dedica sempre più tempo ai figli. In ...

Neve a Torino - Georgina Rodriguez in pantaloncini e Cristiano Ronaldo Junior scatenato : il VIDEO divertente : Neve a Torino, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior si divertono sul terrazzo di casa: il divertente VIDEO social Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior, si divertono sul terrazzo della loro casa di Torino. La splendida spagnola, fidanzata del calciatore della Juventus ed il primogenito di CR7 impazziscono per la Neve e lo dimostrano nei VIDEO social di Georgina. Tra le sue Storie Instagram la meravigliosa modella prima ...

Georgina Rodriguez vola in Portogallo - la fidanzata di Cristiano Ronaldo nel Paese d’origine di CR7 [FOTO] : La fidanzata di Cristiano Ronaldo è volata in Portogallo e si è fatta fotografare nella terra d’origine di CR7 intenta ad apprezzare il panorama sull’Oceano Atlantico “La brezza dell’Atlantico e il delizioso Portogallo“. Con questa didascalia la bellissima Georgina Rodriguez si mostra in un panorama mozzafiato nella terra d’origine di CR7. La fidanzata di Cristiano Ronaldo ed il calciatore sono insieme ...

Outfit sexy e bellezza devastante - la buonanotte di Georgina Rodriguez ai fan è… caliente! [FOTO] : Georgina Rodriguez e la sexy buonanotte su Instagram, la fidanzata di Cristiano Ronaldo ed il suo ultimo post social Stacco di coscia spaziale e temperamento sexy, ecco i dettagli che caratterizzano l’ultimo scatto social della fidanzata di Cristiano Ronaldo. La bellissima Georgina Rodriguez si concede una foto sensuale dove ad essere messi in mostra sono il suo sex appeal spagnolo ed il suo animo caliente. La bellissima modella ...

Juventus-Inter – Da una parte Georgina Rodriguez - dall’altra Wanda Nara : la sfida (sexy) delle Wags [GALLERY] : Wanda Nara, Georgina Rodriguez e non solo: la sfida tra Wags dell’Inter e della Juventus è calda prima del derby d’Italia in programma questa sera La Juventus ‘schiera’ Georgina Rodriguez, mentre l’Inter Wanda Nara, ma non solo… Il derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri si preannuncia ‘caldo’ non solo per l’atmosfera di rivalità che questa sera si respirerà all’Allianz ...

Niente Parigi per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo si diverte lo stesso : i tre figli scorrazzano su una mini BMW [VIDEO] : Niente cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018 per Georgina Rodriguez, mentre Cristiano Ronaldo è a Parigi la fidanzata si diverte con i figli del calciatore a Torino Georgina Rodriguez, rimasta a casa mentre Cristiano Ronaldo è volato a Parigi per la cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018, si diverte i figli Mateo, Eva ed Alana Martina. I tre piccoli su una mini BMW bianca decappottabile scorrazzano per casa ...

Cristiano Ronaldo in piscina ‘riprende’ la sexy Georgina Rodriguez : il dettaglio non passa inosservato [VIDEO] : Cristiano Ronaldo in versione sexy con Georgina Rodriguez. Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo, emozioni ed indicazioni per il proseguo del torneo, in particolar modo nelle gare delle 15 in campo la Juventus in una partita che non ha bisogno di presentazioni contro la Fiorentina. Si tratta di un match sentitissimo dalle due tifoserie soprattutto quella viola, i bianconeri hanno intenzione ...

A casa di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è arrivato il Natale: Orsetti, renne, elfi, pupazzi di neve e pacchettini illuminati acquistati per sostenere un progetto a scopo benefico. A casa di Cristiano Ronaldo è arrivato il Natale, il primo celebrato a Torino per il fuoriclasse della Juventus

Georgina Rodriguez - svuota la vetrina degli addobbi Adisco per beneficenza : Ha fatto conoscere in tutto il mondo la nostra mission, che va avanti grazie ai volontari che donano del tempo, come i nostri allestitori che sono davvero bravi''.