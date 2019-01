Fortnite | il Cubo Viola Kevin sta per tornare? I giocatori segnalano nuovi avvistamenti

Tutti i dettagli della patch 6.22 di Fortnite : Fucile d'Assalto Pesante - Terrore a Squadre - l'Incubo Parte 2 e molto altro : Tempo di un nuovo aggiornamento per l'acclamato universo di Fortnite con l'arrivo dell'ultima patch che porta il gioco alla versione 6.22. Cosa possiamo aspettarci da questo aggiornamento? Scopriamolo insieme.Ci sono ovviamente novità importanti sia per la modalità più in voga, quella Battle Royale, che per Salva il Mondo. Qui di seguito riporteremo le novità soprattutto della prima ma ci sarà spazio anche per alcune novità riguardanti la ...

Fortnite dice addio al Cubo - cosa è successo durante l’evento : Decisamente disarmante la capacità di Fortnite di unire i propri utenti in determinati momenti dell'anno: come già avvenuto qualche mese fa infatti, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games ha ancora una volta spinto milioni di giocatori a mettere per qualche minuto da parte le armi per assistere a un nuovo momento unico all'interno del gioco. Dopo tanta attesa infatti il Cubo di Fortnite (soprannominato Kevin, ndr) è arrivato al ...

Crepe sul cubo in Fortnite? Che fine farà Kevin : Ormai il cubo viola, per gli amici Kevin, ne ha viste di ogni nel colorato mondo di Fortnite. Vi siete affezionati, dite la verità? Noi speriamo di no, perché probabilmente dovremo salutarlo a presto. Il sempre informato portale Fortniteintel Kevin si sta letteralmente spaccando. Sono state intraviste delle Crepe sulla sua superficie viola. Che la sua fine sia molto molto vicina? Forse. Che fine farà quindi Kevin? In molti pensano, parliamo ...