Formiche su paziente a Napoli | il ministro Grillo | «Pagherà chi sbaglia | urgente un

Napoli - Formiche sul viso di un paziente al Don Bosco/ Video - terzo caso in ospedale : arrivano i carabinieri : Napoli, formiche sul viso di un paziente all'ospedale San Giovanni Bosco. Video, terzo caso: arrivano i carabinieri del Nas

Napoli - orrore in ospedale : Formiche sul volto di un paziente nel reparto di rianimazione del San Giovanni Bosco : Ancora un caso di formiche in ospedale e ancora al San Giovanni Bosco. Questa volta nel reparto di rianimazione, dove i parenti di un paziente, V. M., hanno riscontrato la presenza degli insetti sul...

Paziente ricoperta da Formiche - chiesta l'autopsia : Le immagini del suo corpo ricoperto dalle formiche durante il ricovero all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli avevano fatto il giro del web. Ora che è morta, l'interrogativo sulle scarse condizioni ...

Napoli - pronto soccorso chiuso per Formiche. Paziente : “Era un’invasione - ho rifiutato di fare il prelievo” : “È una situazione che va avanti da parecchio tempo. A primo impatto sembra pulito ma il problema è che le formiche sono intorno: ai bordi delle scrivanie e dei muri. È proprio un’invasione, se fossero state poche formiche non avrebbero chiuso”. Lo racconta una Paziente del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, che ieri ha dovuto chiudere per un’ora l’accettazione per disinfestare.“I ...

Crozza-De Luca e le Formiche in ospedale : 'Visitavano la paziente' : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda su Nove, Maurizio Crozza interpreta Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania si scaglia contro l'autrice del video della donna ...

Paziente invasa dalle Formiche - i medici 'C'e' ancora un forte rischio igienico-sanitario' : medici sul piede di guerra, pronti a denunciare tutte le criticità che 'quotidianamente mettono a rischio il buon operato dell'assistenza sanitaria'. È questa la reazione di una parte dei camici ...

Paziente sommersa dalle Formiche a Napoli - il ministro Grillo : 'Chi ha sbagliato pagherà' : 'Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità'. Così in un post il ministro della Salute Giulia Grillo che commenta: 'In questi giorni sono anch'io ...

Paziente sommersa dalle Formiche a Napoli - il ministro Grillo : «Chi ha sbagliato pagherà» : «Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità». Così in un post il ministro della Salute Giulia Grillo...

Paziente sommersa dalle Formiche in ospedale : "Perché un'infermiera ha incolpato noi parenti" : Proseguono le indagini al San Giovanni Bosco di Napoli sul caso della donna intubata e sommersa dalle formiche. "Non era la...

Napoli - paziente ricoperta da Formiche : avviata inchiesta interna (VIDEO) : La scena raccapricciante si è verificata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: una donna intubata è stata sommersa dalle formiche [VIDEO] presenti all'interno della struttura. Diversi i cittadini che hanno notato le condizioni della paziente ed hanno inviato svariate segnalazioni a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi che ha denunciato la situazione incresciosa verificatasi. L'incursione dei Nas I Nas si sono così ...

Paziente intubata coperta di Formiche a Napoli. Ispezione dei Nas in ospedale : Orrore all' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli , dove una donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche . A denunciarlo sono i Verdi. 'Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario ...

Le immagini della paziente coperta di Formiche in un ospedale di Napoli : Le immagini non lasciano spazio a fraintendimenti: una paziente di colore intubata e ricoperta di formiche. l video, postato su Facebook dal consigliere della Regione Campania Francesco Emilio ...

Le immagini della paziente coperta di Formiche in un ospedale di Napoli : Le immagini non lasciano spazio a fraintendimenti: una paziente di colore intubata e ricoperta di formiche. l video, postato su Facebook dal consigliere della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli (Verdi), è stato girato nel reparto di Medicina dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Dopo la denuncia, il direttore sanitario del nosocomio, Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza per la bonifica e la ...

Ospedale - altra paziente ricoperta di Formiche : dopo il San Paolo è choc al San Giovanni Bosco : Sanità, orrore all'Ospedale San Giovanni Bosco: donna intubata sommersa da formiche. «dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del...