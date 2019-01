Napoli - trovata una Formica sul volto di un paziente ricoverato in Rianimazione : Hanno notato una formica sul volto di un loro parente, un 78enne ricoverato nel reparto di Rianimazione , e hanno hanno quindi deciso di chiamare i carabinieri. E' successo mercoledì all'ospedale San ...

Formica sul volto di un paziente in rianimazione - nuovo caso a Napoli : Formica sul volto di un paziente in rianimazione, nuovo caso a Napoli E' accaduto all’ospedale San Giovanni Bosco, sono intervenuti i Nas. Il nosocomio è lo stesso in cui una degente si ritrovò circondata da insetti nello scorso novembre. La donna è poi morta il 29 dicembre e sul suo corpo è stata disposta ...