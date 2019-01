Fonti Palazzo Chigi a sindaci | inaccettabile non rispetto legge

Fonti Palazzo Chigi : no ipotesi rimpasto : ANSA, - ROMA, 30 DIC - "Nessun rimpasto. Non esiste alcuna ipotesi di rimpasto. In nessun vertice si è mai parlato di rimpasto. Mai". E' quanto sottolineano Fonti di Palazzi Chigi. Nella conferenza ...

Manovra - Fonti Palazzo Chigi : Nessun taglio agli investimenti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Fonti Palazzo Chigi - nessun taglio a investimenti : "nessun taglio agli investimenti. Nel passaggio al Senato, le risorse destinate nel prossimo triennio agli investimenti restano invariate, per un valore complessivo di circa 15 miliardi. A seguito dell'interlocuzione con l'Unione europea, è stato semplicemente ridotto di 2,1 miliardi nel triennio 2019-2021 l'ammontare a carico del bilancio dello Stato. Tali risorse saranno pienamente compensate con i fondi ...

Manovra - Fonti del Tesoro : “C’è accordo informale con Bruxelles”. Palazzo Chigi : “Essenziale conservare riservatezza” : Prima l’annuncio del Tesoro: l’accordo con Bruxelles per evitare la procedura per debito eccessivo è stato trovato e verrà ufficializzato mercoledì mattina dopo il via libera del collegio dei commissari. Poi la frenata della presidenza del Consiglio: “Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato con la Commissione Ue, c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi” ed è “essenziale conservare la ...

Manovra - Fonti Tesoro : raggiunto accordo con Ue. Prudenza da Palazzo Chigi e Bruxelles : Fatto l'accordo Roma-Bruxelles. È quanto fanno sapere fonti del Mef. C’è stata dunque un’accelerazione nelle trattative nel tardo pomeriggio. Mercoledì mattina, i commissari nella loro ultima riunione dovrebbero dare l’ok ufficiale all’intesa...

Manovra - Fonti Palazzo Chigi : accordo su proposta da inviare a Ue - Ecotassa solo su auto di lusso : E' quanto rivalano fonti di Palazzo Chigi spiegando che, nel corso del vertice a cui hanno preso parte il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia Tria, è stato ...

Manovra - Fonti di palazzo Chigi : «Reddito di cittadinanza costerà 7 - 1 miliardi» : La riduzione dei costi dovuta al fatto che si partirà da fine marzo. Un miliardo solo per potenziare i centri per l’impiego. La platea resta invariata

Reddito di cittadinanza - Fonti Palazzo Chigi : “Nessuna variazione sulla misura e su aventi diritto. Ecco come funzionerà” : Nessuna variazione sugli aventi diritto del Reddito di cittadanza, ma solo due aggiustamenti: uno statistico e un altro legato alla data di entrata in vigore della riforma. È quanto ribadiscono fonti di Palazzo Chigi a poche ore del vertice organizzato per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della manovra. Un summit allargato in cui si toccherà la carne viva della legge di bilancio, necessario dopo gli scontri ...

