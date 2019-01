Fino a 25 euro al mese a chi va in bici e stop plastica nelle mense | svolta green a Bari

Smog Torino : confermato il blocco dei diesel euro4 Fino al 7 gennaio : A Torino prosegue il blocco alla circolazione delle auto diesel con classe emissiva euro4 che rimarranno ferme anche domani e fino al 7 gennaio dalle 8 alle 19. I dati forniti dall’agenzia Arpa Piemonte confermano il superamento del livello critico di 50 mcg/mc della qualità dell’aria, facendo scattare nuovamente il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano. In vigore anche i limiti previsti dalle misure a ...

Multe e cartelle Fino a mille euro - come scoprire se sono state cancellate : Verifica sul sito di agenzia Entrate-Riscossione. Quattro credenziali per accedere: dallo Spid al pin rilasciato dall’Inps. sono oltre 12 milioni le posizioni cancellate. Si tratta di vecchie Multe, bolli auto o tasse non pagate affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010...

Fisco - cartelle Fino a mille euro : ecco come sapere subito se sono state cancellate : Con il 2019 ecco che arriva anche la verifica fai-da-te delle cartelle esattoriali fino a mille euro, per sapere subito se siano state cancellate (anche senza che il contribuente provvedesse all'adempimento) o meno.Già perché come ricorda IlSole24Ore, l'Agenzia delle Entrate ha gettato al macero oltre 12 milioni di posizioni debitorie (per una platea di circa 5 milioni di cittadini), tutte sotto i 1.000 euro. Cosa rientra in questo condono? ...

Di Battista - in Italia Fino alle Europee : poi un reportage in Congo : Chi pensava a un ritorno in pianta stabile nello scenario politico di Alessandro Di Battista si sbagliava di grosso. Il 'Dibba', dopo il 'patto del bombardino' con Luigi Di Maio siglato a Capodanno ...

Alessandro Di Battista partirà per il Congo a giugno. L'impegno con Di Maio è solo Fino alle Europee : Sei mesi in prima linea per spingere il Movimento 5 Stelle verso le elezioni Europee, ma le valigie non saranno ripostigliate. Appena tornato dal Sudamerica, dopo 7 mesi di viaggio, Alessandro Di Battista ha già le idee chiare su cosa vuole fare dopo. Dopo il voto sul futuro di Bruxelles. Il Fatto Quotidiano, la testata che ha pubblicato i reportage del "Dibba" sudamericano, dà notizia della partenza da giugno dell'esponente M5S ...

A Torino e cintura da oggi stop ai diesel Euro 4 Fino al 3 gennaio : Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da oggi - dalle ore 8 alle ore 19 - fino al 3 gennaio a Torino, Grugliasco e in molti altri paesi della cintura. Il ritorno dei valori di Pm10 ...

Elettriche e ibride - I prezzi con l'ecobonus Fino a 6 mila euro - FOTO GALLERY : La Legge di bilancio 2019 è stata approvata in via definitiva. Con lultimo passaggio parlamentare, avvenuto alla Camera senza modifiche, vengono confermate le nuove disposizioni in materia di ecotassa ed ecobonus per lacquisto di unauto nuova già approvate dal Senato.Le misure. Se la prima colpisce con unimposta da 1.100 a 2.500 i veicoli nuovi (o di prima immatricolazione in Italia) con emissioni di C02 superiori a 160 g/km secondo il ciclo ...

Torino - torna blocco Fino a diesel Euro4 : ANSA, - Torino, 31 DIC - Il 2019, per i torinesi, inizia con il blocco del traffico: da domani - informa la Città - jnon potranno circolare le auto fino alla categoria Euro4 diesel compresa. "Il ...

Venezia - ora per raggiungere la città lagunare si pagherà Fino a 10 euro a persona : Venezia è una delle città più importanti e conosciute d'Italia, una piccola perla immersa nell'acqua che secondo i residenti e il sindaco va tutelata tassando i turisti. A partire da gennaio si pagherà una tassa minima di 2,5 euro a persona ma che potrà arrivare fino a 10 euro nei periodi più intensi, come il Carnevale ad esempio. Così è stato deciso dal sindaco Luigi Brugnaro, tramite una delibera comunale, e anche il governo ha inserito la ...

Manovra : flat tax allargata al 15% anche per i redditi Fino a 65mila euro : La Manovra economica del Governo M5S - Lega è diventata legge. La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il testo con 313 voti favorevoli. La nuova Legge di Bilancio 2019, frutto di un lungo e travagliato periodo di gestazione, introduce nel nostro ordinamento fiscale diverse importanti novità. Prima fra tutte una nuova versione della flat tax al 15% allargata ai redditi più alti e non solo alle piccole e medie imprese o ai lavoratori ...

Ordinanza 'anti botti' a Monte Sant'Angelo - multe Fino a 500 euro. D'Arienzo : 'Ci appelliamo alla sensibilità collettiva' : Nel testo, viene fatta eccezione per 'per gli spettacoli opportunamente autorizzati' e per i 'fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzazione, aventi marcatura 'CE', che per qualità e ...

