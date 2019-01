Festa dell' Epifania | cinque frasi da condividere

Maranello - la Festa della «famiglia» Ferrari per i cinquant’anni di Michael Schumacher : Michael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a ...

A Rifreddo famiglie e bimbi in Festa nel salone parrocchiale in attesa della Befana : A Rifreddo, in provincia di Cuneo, sabato 5 gennaio dalle 20.45 si fa festa "Aspettando la Befana". L'appuntamento con l'ormai tradizionale veglione dell'Epifania, organizzato dall'Amministrazione ...

Festa della Befana a Città della Scienza : eventi e giochi per bambini ad ingresso gratuito : 'Punto Scienza', un momento di incontro con professori e ricercatori dell'Università per esplorare la Scienza che si cela anche dietro una Festa come questa. Infine, 'Science Centre', ovvero le ...

'Tutto può accadere nel mondo delle fiabe' : Festa per i bambini al Tartara : Tutto può accadere nel mondo delle fiabe C'erano una volta, tanto tempo fa, molte storie da raccontare. Però a volte accade che i personaggi si incontrino, incrociando le proprie storie: principi, ...

Capodanno - il San Silvestro di Ama : raccolte 70 tonnellate sui luoghi della Festa di Roma : Già a partire dalle 3 di notte, gli operatori sono entrati in azione per ripulire l'area, sede di vari spettacoli, che anche oggi sarà presidiata. Interventi di rifinitura saranno effettuati una ...

Capodanno : Festa in piazza a Norcia davanti alle macerie della Basilica : Norcia ha festeggiato l’arrivo del 2019 in piazza San Benedetto, dove poco prima della mezzanotte si sono radunati decine di residenti e turisti che hanno scelto la cittadina colpita dal terremoto del 2016 per festeggiare il Capodanno. I fuochi d’artificio hanno illuminato la notte e le macerie della vicina Basilica, regalando uno scenario suggestivo a chi in quel momento stava brindando all’arrivo del nuovo anno. Prima, i vari ...

Festa della famiglia ad Aci Trezza : festeggiate 22 coppie di sposi : Ventidue coppie di sposi sono state festeggiate domenica per la celebrazione della Festa della famiglia ad Aci Trezza. Bella e toccante cerimonia

Capodanno a Capri - Festa e brindisi in Piazzetta e nei locali notturni dell'isola : Capri - A Capri, come da tradizione, l'arrivo del nuovo anno è stato accolto e festeggiato in Piazzetta. Isola azzurra gremita di turisti e vacanzieri. Allo scoccare della mezzanotte, il via ai ...

Calendario Mondiali sci alpino 2019 : programma - orari e tv. Le date della maniFestazione : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli ...

Balestrate. Marcia della Pace e Festa dei Popoli - un incontro all'insegna della pace e della buona politica : La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa ...

Proteste Ncc - tensioni tra maniFestanti e forze dell'ordine : Sale la tensione tra manifestanti e forze dell'ordine a Roma dove è in corso la protesta degli Ncc contro l'emendamento che li obbliga a rientrare in deposito ad ogni corsa. I dimostranti hanno ...

Guida 14 giorni di Fortnite - dove trovare gli Alberi delle Festa davanti ai quali ballare? : Continua la proposta natalizia di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games che anche nel corso delle festività procede incessantemente nella sua corsa, con nuovi contenuti che non mancano di palesarsi sugli schermi dei giocatori con assoluta costanza. Ogni ventiquattro ore gli utenti sono chiamati a completare una nuova sfida proposta dagli sviluppatori del gioco, ognuna delle quali permette di accedere a una ricompensa esclusiva. Le ultime ore ...

Spettacoli : Festa delle luci - come Lione s’illumina di mille colori : La mania delle luci, delle feste al neon, delle città colorate artificialmente i francesi ce l’hanno da sempre. Spettacoli di son e lumières dappertutto, cattedrali e palazzi “dipinti”, per fortuna in modo effimero, ovunque. La tour Eiffel da tempo è praticamente una tavolozza su cui scorrazza la fantasia dei nuovi moderni peintres. L’hanno perfino esportata, la moda. Tanto da ...

Festa della mamma : le origini e il significato in Italia e nel mondo : La Festa della mamma viene festeggiata non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. E' un giorno davvero importante che serve a celebrare una delle persone più importante della nostra esistenza. Scopriamo le origini e come veniva celebrata la figura materna. Le origini della ...