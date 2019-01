Fattura elettronica 2019 | rivoluzione partita dal 1° gennaio 2019 | cosa cambia

Fattura elettronica - l’Abc per capire la rivoluzione scattata il 1° gennaio : È forse la novità più importante del 2019 in materia fiscale. Dal 1° gennaio tutte le partite Iva dovranno emettere fatture elettroniche. Sono esclusi i contribuenti forfettari, le farmacie e gli operatori sanitari, alcuni agricoltori e le associazionisportive dilettantistiche. Prevista una moratoria sulla sanzione per l'invio ritardato. ...

Fattura elettronica verso soggetti privati : gli aggiornamenti dell'Agenzia delle Entrate : L'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 28 dicembre 2018 il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n°527125, entrato in vigore ieri, che introduce importanti novità in tema di emissione della Fattura elettronica nei confronti di soggetti privati non titolari di Partita Iva, in pratica la stragrande maggioranza dei consumatori finali. In particolare le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate riguardano i fornitori di servizi di ...

Fattura elettronica al via : le cose da sapere per partire : (Foto: istock) Al via oggi, 1 gennaio 2019, la Fattura elettronica tra i privati, che sostituisce la precedente modalità di Fatturazione per tutti i professionisti. La nuova misura rientra nel pacchetto di norme previste dal governo per contrastare l’evasione fiscale nel nostro Paese, che nel 2017 ha raggiunto la cifra di 100 miliardi di euro, 35 miliardi dei quali derivano proprio dall’Iva evasa. Chi riguarda Il nuovo metodo di Fatturazione, ...

Fattura elettronica - si parte. Come funziona - soggetti esclusi - regole - sanzioni : Dal 1° gennaio 2019 scatta l'obbligo della e-Fattura, compresa la scheda carburante, anche tra privati. Imprenditori e partite Iva dovranno adeguarsi: nei primi mesi le sanzioni saranno soft

‘Rivoluzione’ Fattura elettronica. Cosa cambia - chi riguarda e chi potrebbe favorire : La fattura elettronica eliminerà costi di stampa, spedizione e conservazione, contrasterà le frodi e sarà semplice. Questo è quanto promette l’Agenzia delle Entrate. Ma sarà davvero così? Il Fisco tutto vede e tutto sa – La fatturazione elettronica – verso la Pubblica Amministrazione prima, ora anche tra privati (B2B) e verso i consumatori finali (B2C) – è imposta agli operatori economici per recuperare risorse per due vie. Da un lato il Fisco ...

Scatta la Fattura elettronica : Cambio di passo con il fisco e le fatture emesse in Italia. A partire da ieri, infatti, il 56% delle partite Iva, hanno l’obbligo di rilasciare la fattura elettronica B2b e, stando alle valutazioni dei ricercatori dell’Osservatorio fatturazione elettronica & eCommerce B2b del Politecnico di Milano, sono 2,8 milioni le imprese coinvolte e circa 3 miliardi le e-fatture che saranno emesse nel 2019. In particolare, gli esperti ...

Fatturazione elettronica al via : le regole per le imprese e i cittadini : L'Italia è entrata, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, nell'era fiscale della cosiddetta Fatturazione intelligente. La classica fattura, elaborata spesso e volentieri con programmi ad uso comune, dunque, è uscita di scena e da oggi, primo gennaio, tutti i titolari di partita Iva residenti in Italia potranno emettere solo fatture elettroniche, ossia elaborate in formato digitale. Una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà anche i ...

