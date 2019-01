Fabrizio Corona stravolge il look | la foto dei capelli a zero scatena le polemiche

Fabrizio Corona - la foto senza mutande che fa imbestialire i fan : stavolta ha perso la testa : L'augurio per il 2019 di Fabrizio Corona è stato come al solito la scintilla per scatenare ferocissime polemiche tra i suoi fan. L'ex paparazzo si è mostrato seduto sul letto con addosso solo un maglioncino azzurro e ovviamente senza mutande: "Mi ero dimenticato di dirvi una cosa - ha scritto su Ins

Fabrizio Corona - cambio look dopo Capodanno : le foto : Il 2018 è stato un anno importante per Fabrizio Corona. “Il mio primo anno da detenuto in libertà“, lo ha definito su Instagram. L’ex re dei paparazzi si appresta ad affrontare il 2019 con il suo solito spirito combattivo. Ora però alle porte ci sono altri dodici mesi in cui tuffarsi e come si suol dire, ‘anno nuovo, vita nuova’. Nel suo caso anche look nuovo, visto che per il 2019 Fabrizio ha deciso di dare un ‘taglio’ al passato e presentarsi ...

Belen Rodriguez - Simona Ventura e Fabrizio Corona tra i Vip tornati single nel 2018 : Sono tanti i personaggi famosi che hanno perso l'amore nel 2018: a poche ore dalla fine dell'anno, facciamo un bilancio sulle coppie Vip che sono scoppiate negli ultimi 12 mesi. Tra i protagonisti del gossip che inizieranno il 2019 da single, spicca sicuramente Belen Rodriguez: dopo due anni, l'argentina ha lasciato Andrea Iannone e si sta godendo le festività con la famiglia e gli amici. Anche Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Matteo ...

Francesco Chiofalo - sostegno di Fabrizio Corona dopo la notizia sul tumore : ‘Io ci sono’ : Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, ha sconvolto i fan con la sua rivelazione: ha un tumore al cervello. Il ragazzo romano ha conquistato il pubblico per la sua simpatia e l'aspetto amabile dietro la scorza da potenziale duro. dopo il suo drammatico annuncio, condiviso tramite le Stories di Instagram, sono stati moltissimi i messaggi a lui indirizzati, di affetto e stima. Da Simona Ventura a Fabrizio Corona, anche i ...

Nina Moric passa il Natale con Fabrizio Corona e non con Luigi Favoloso : Nelle ultime ore sono trapelate online alcune indiscrezioni concernenti il Natale 2018 di alcuni personaggi famosi, tra cui la showgirl Nina Moric. Quest'ultima, che ha la custodia primaria del figlio Carlos, ha deciso di trascorrere il Natale insieme al suo ex-marito, Fabrizio Corona, per il bene della sua famiglia. Una scelta, quella fatta dalla Moric, di trascorrere le vacanze natalizie con il suo storico ex, che potrebbe aver infastidito ...