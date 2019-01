F1 - Michael Schumacher e quella frase che mette i brividi : “ecco come mi vedo a 50 anni” : E’ venuta fuori una frase di Michael Schumacher di più di vent’anni fa, una dichiarazione che mette i brividi considerando l’attuale situazione del Kaiser Sono passati più di venticinque anni, mezza vita vissuta al limite e sempre al massimo. Fino al 2013, quando il destino ha deciso di giocargli un brutto scherza facendo al momento calare il sipario sulla propria esistenza. LaPresse/Photo4 Non era però quello che si ...

Michael Schumacher oggi compie 50 anni - 5 anni fa l’incidente che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali [GALLERY] : 1/62 LaPresse/PHOTO.COM ...

Compleanno Schumacher – Tutta la nostalgia di Hakkinen - uno dei più grandi rivali di Michael ricorda i duelli in pista : “non mollava mai” : Mika Hakkinen parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota finlandese ricorda i duelli con il sette volte campione del mondo Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 ...

Compleanno Schumacher – Rosberg non dimentica gli anni in Mercedes insieme a Michael : “ho imparato tanto da lui” : Nico Rosberg parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota tedesco ricorda il sette volte campione del mondo Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Compleanno Schumacher – Barrichello fiero di aver lavorato al fianco di Michael : “orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in Ferrari” : Rubens Barrichello parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda il tedesco compagno di squadra dal 2000 al 2004 Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel ...

Compleanno Schumacher – L’omaggio social della Ferrari per i 50 anni di Michael [GALLERY] : La Ferrari omaggia Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il post social del team di Maranello Se non fosse stato per quel tragico incidente di cinque anni fa, oggi sarebbe sicuramente stato un incredibile giorno di festa per i 50 anni di Michael Schumacher. Nonostante l’ex pilota di F1 sia in condizioni critiche, anche se negli ultimi periodi sono state diffuse notizie positive e speranzose, il clima nel mondo della ...

Michael Schumacher - Cinquant'anni di un campione - FOTO GALLERY : Michael Schumacher compie oggi 50 anni. Un compleanno che trascorrerà insieme alla famiglia nella sua residenza in Svizzera. Ma non ci saranno grandi festeggiamenti , né si potrà pensare a una ricorrenza allegra. Perché da cinque anni, Michael combatte ogni giorno contro le conseguenze del incidente sulle nevi di Meribel che, in un attimo, ha travolto la sua vita . Sarà un giorno come un altro, lennesimo di un percorso di riabilitazione che non ...

Compleanno Schumacher - Felipe Massa e la sua dolce lettera per Michael : “vorrei riavere mio fratello” : Felipe Massa parla del ‘fratello’ Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda l’aiuto datogli dal tedesco prima del ritiro Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe ...

Formula 1 - i rivali di Michael Schumacher : Hakkinen - Villeneuve e Coulthard : #Schumi50, la programmazione ad hoc di Sky Sport Oggi, in occasione del 50° compleanno del campione tedesco, Sky Sport F1 sarà dedicato completamente allo #Schumi50 con una programmazione speciale.

I 50 momenti top di Michael Schumacher raccontati in foto : Il 3 gennaio è sempre un giorno speciale per la Formula 1 e per i ferraristi, ma stavolta ancora di più: Michael Schumacher taglia un traguardo super, compie 50 anni. Sette titoli Mondiali, una ...

L’uomo del giorno – Michael Schumacher - i trionfi con la Ferrari : Michael Schumacher (Hürth, 3 gennaio 1969) è un ex pilota automobilistico tedesco, il più vincente campione della Formula 1 e uno dei più grandi automobilisti sportivi di tutti i tempi. Ha conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la Benetton (1994 e 1995) e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Il 12 ottobre 2003, vincendo il suo sesto mondiale, è diventato il più titolato pilota di ...

Schumacher compie 50 anni – Montezemolo ricorda Michael papà premuroso : “vi racconto di quella volta a casa mia d’estate…” : Luca Cordero di Montezemolo e le parole su Michael Schumacher nel giorno del suo 50° compleanno: l’ex presidente Ferrari ricorda gli anni migliori dell’ex campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e ...

Michael Schumacher compie 50 anni : il tributo ad un campione che continua a lottare nel doveroso silenzio : 3 gennaio 1969: una data che per gli appassionati di Formula Uno riporta alle mente qualcosa, o per meglio dire, qualcuno. 50 anni fa a Hurth, in Germania, la vita di Michael Schumacher iniziava e fin da subito si procedeva a grande velocità. Papà Rolf, proprieterio di un circuito di Kart, istruì fin da subito il piccolo Michael all’arte della guida ma la passione è qualcosa di innato e Schumy ne aveva in abbondanza. Già all’età di 4 ...

