F1 | auguri Schumacher Ferrari e Mercedes salutano il campione

Michael Schumacher - gli auguri della Ferrari : "Siamo tutti con te - continua a lottare!" : Il 3 gennaio è un giorno speciale. Non solo per Michael Schumacher, che taglia il traguardo dei 50 anni, ma anche per la Ferrari, che non ha perso l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno (e non solo) al pilota più vincente della sua storia, con 5 campionati del mondo (sui 7 totali) portati a casa con la scuderia di Maranello."Il nostro campione compie 50 anni oggi - ha scritto il Cavallino rampante sul suo profilo ...

Compleanno Schumacher - gli auguri speciali di Maurizio Arrivabene : “ecco perché è sempre stato unico” : Il team principal della Ferrari ha inviato i propri auguri speciali a Michael Schumacher, che compie oggi cinquant’anni Arrivano da tutto il mondo gli auguri per Michael Schumacher, che compie oggi 50 anni. Nonostante le conseguenze dell’incidente di Meribel del 2013 lo costringano a letto, amici e tifosi non si sono dimenticati di lui, inviandogli messaggi e pensieri via social in questo giorno così ...

Cinquanta motivi per ricordare Schumacher - uno per ogni anno d’età : auguri - Michael : Per i 50 anni, Michael Schumacher diventa un’App (Android e iOS): un museo virtuale del pilota simbolo della F1 che, con la sua monoposto in 3D, andrà a ritroso nel tempo, fra rombo di motori, numeri, foto, video, interviste, fino a quel drammatico 29 dicembre 2013 quand’è rimasto paralizzato per un incidente sugli sci. Ha cominciato a guidare a 4 anni, alla guida di un kart, sul circuito di ...

Compleanno Schumacher – Il telegramma del Sindaco di Modena : “un augurio di cuore! Non è mai stato uno che si accontenta” : Gli auguri del Sindaco di Modena per i 50 anni di Michael Schumacher, cittadino onorario dal 2001: il telagramma di Muzzarelli alla moglie dell’ex pilota di F1 “Un augurio di cuore per i suoi cinquant’anni e un abbraccio fortissimo da parte di tutta la città per la battaglia che sta combattendo da oltre cinque anni“. Il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha inviato un telegramma alla moglie di Michael ...