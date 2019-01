Evade dai domiciliari per scappare ai Caraibi Arrestato all' aeroporto di Bologna | era in

Evade dai domiciliari - e crea scompiglio in un pub : Scicli - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica ed i Finanzieri della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza un cittadino albanese, per resistenza ...

Evade dagli arresti domiciliari il giorno di natale arrestato in fragranza dai carabinieri : Il 25 dicembre, subito dopo pranzo, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Trapani, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di SANSICA Danilo, trapanese classe 99 per il reato di ...

Evade dai domiciliari per comprare le sigarette - arrestato : CREMONA - Nella giornata di Natale, personale della squadra mobil, sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso ha proceduto all'arresto per il reato di evasione di un cittadino italiano, L.P. , ...

Napoli - Evade dai domiciliari e spaccia droga : va a Poggioreale : Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato, ieri sera hanno arrestato Dionisio Michele, 48enne napoletano responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...

Torre del Greco - Evade dai domiciliari per andare a vedere il figlio appena nato - arrestato : Spettacolare operazione dei Carabinieri della Stazione di Torre del Greco Capoluogo. Intorno alle 10.00 i militari, con più auto di servizio, si sono portati presso la clinica Santa Maria La Bruna e ...

Cronaca - Gela (CL) : genitore Evade dai domiciliari per picchiare il professore del figlio : Ancora una volta siamo costretti a raccontare un fatto di Cronaca che riguarda la scuola e dove i protagonisti principali sono gli insegnanti e i genitori. Questa volta il grave episodio si è consumato in un piccolo comune siciliano in provincia di Caltanissetta, a Gela. Un altro grave fatto di Cronaca a scuola: il genitore evade dagli arresti domiciliari per aggredire l’insegnante del figlio Il grave episodio si è consumato giovedì ...

Gela - Evade dai domiciliari per andare a picchiare a scuola il professore del figlio : Sempre più spesso si registrano episodi di aggressioni verso i professori da parte dei genitori dei loro alunni. Un fenomeno che riguarda soprattutto gli istituti situati in quelle zone di frontiera, in cui la scuola rappresenta ancora un importante avamposto della lotta dello Stato contro la criminalità. Ma la vicenda accaduta venerdì scorso a Gela entrerà negli annali: mai si era sentito che un pregiudicato arrivasse ad evadere dagli arresti ...

Salemi - Evade dai domiciliari e va a trovare un parente in ospedale. Arrrestato 38enne : evade dagli arresti domiciliari e va a trovare un parente ricoverato in ospedale a Salemi. I carabinieri hanno arrestato Maurizio Messina, 38enne originario di Erice. I militari non avendolo trovato a ...

Evade dai domiciliari per comprare le sigarette : arrestato : Due persone sono state arrestate per il reato di evasione, nell'ambito di due diverse attività espletate dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi. A Francavilla Fontana , il 43enne Giuseppe ...