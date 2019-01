Euro Zona | rallenta la crescita della massa monetaria M3

Eurozona : continua a vacillare la crescita del manifatturiero a dicembre : Prosegue anche a fine anno il rallentamento dell'economia dell'area euro osservato durante la maggior parte del 2018. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l'Indice finale IHS Markit PMI del Settore manifatturiero Eurozona ha registrato 51,4 punti, ...

La BCE non esclude l'espansione della zona Euro nei prossimi cinque anni - : La Banca Centrale europea , BCE, non esclude l'espansione della zona euro nei prossimi cinque anni, ha detto il segretario del regolatore. "Sì", ha risposto ad una domanda riguardo i nuovi paesi dell'...

La Bce : Eurozona negativa - pesa deviazione dell'italia : Allarme della Banca centrale europea prevede un rallentamento e una prospettiva negativa dell'economia nell'Eurozona. Rischi più accentuati per l'Italia che ha deviato dal risanamento dei conti pubblici -

Bce : prospettive Eurozona negative - preoccupa deviazione Italia : Nel Bollettino economico riviste al ribasso le stime di crescita nel 2018-2019 e conferma della fine del Qe - Una vera e propria tirata d'orecchi all'Italia nell'ultimo Bollettino economico della ...

Bce : peggiora disavanzo in Eurozona - pesa la manovra italiana : La Banca centrale europea rivede, quindi, "leggermente" al ribasso le stime diffuse a settembre di crescita dell'economia per il 2018 e per il 2019 nell'Eurozona. Secondo l'istituto di Francoforte il ...

