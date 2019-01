Etna | terremoto Catania | salite a 5 453 le richieste di sopralluogo per i danni

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019) La Protezione civile della Regione Siciliana rende noto che sonoa 5.453 lediper isubiti da immobili per ilmagnitudo 4.9 del giorno di Santo Stefano nel Catanese. Sono risultati agibili 908 immobili, parzialmente inagibili 489 e inagibili 505. Controlli sono stati eseguiti anche su 52 scuole, rispetto alle 90 da ispezionare. Resta invariato il numero degli sfollati che sono 1.096: 794 sono ospiti in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana, 300 in modo autonomo e 2 in strutture convenzionate.L'articoloa 5.453 lediper iMeteo Web.