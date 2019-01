Era vegana | ora mangia solo carne “dopo il morso di un ragno che mi ha quasi uccisa”

fanpage

: @SlKim No no...la vita impossibile perchè era matta! L’essere vegana complicava un po’ le cose, ma allora per amore… - docmao82 : @SlKim No no...la vita impossibile perchè era matta! L’essere vegana complicava un po’ le cose, ma allora per amore… - SlKim : @docmao82 ma la vita impossibile perché era vegana dici? - NapoliSport1926 : La piccola quasi in fin di vita :( -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Il ritorno al passato dalla dieta, fatta come scelta di vita per questioni etiche, perre tutti i giorni. Sylwia Tabor, residente a Sacramento in California, è stata obbligata dopo aver sviluppata una forma di fascite necrotizzante a seguito di una puntura di un insetto sulla caviglia.