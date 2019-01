Enrica Bonaccorti Indovina l' età | quando è nata e quanti anni ha | ' Modugno? Come lui

Rai e Mediaset sospendono spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità : UPDATE 30 dicembre 2018: Anche Mediaset ha scelto di sospendere, a partire da oggi e "in attesa della valutazione dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria", la trasmissione dello spot di Obiettivo Risarcimento. Rai sospende spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità prosegui la letturaRai e Mediaset sospendono spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2018 15:40.

Spot con Enrica Bonaccorti su cause per danni medici : Rai e Mediaset lo sospendono : Polemiche, attacchi dei medici, appelli alla ministra alla Salute e alla fine la Rai e Mediaset hanno deciso di bloccare in attesa di chiarimenti lo Spot di “Obiettivo risarcimento”, una società che fa cause di risarcimento per danni medici. Nella pubblicità in questione Enrica Bonaccorti invita i telespettatori a segnalare eventuali danni subiti nelle strutture sanitarie a “Obiettivo risarcimento”. Nel pomeriggio del 28 ...

Rai sospende spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità : È polemica per lo spot, con protagonista Enrica Bonaccorti, di una società privata (Obiettivo risarcimento), trasmesso in prima serata anche dalla Rai, sui risarcimenti per presunti errori sanitari negli ospedali. Le proteste, arrivate nelle scorse ore da più fronti, sindacali e non, per il momento hanno portato alla sospensione "in via cautelativa" da parte della tv pubblica della pubblicità in questione. La Federazione nazionale degli ...

Enrica BONACCORTI/ 'Feci due riunioni per fare Domenica In - ma preferirono Lino Banfi' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : ENRICA BONACCORTI, dopo l'intervista rilasciata con la figlia Verdiana, per continuare a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo