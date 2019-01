Emma Marrone smentisce fidanzamento? “Vorrei scrivere una cosa romantica ma…”

Emma Marrone - il fratello si sposa? Foto e messaggio della cantante : Il matrimonio del fratello di Emma Marrone è vicino? Una Foto fa scoppiare il gossip Emma Marrone vorrebbe assistere quanto prima al matrimonio di suo fratello Francesco. Quest’ultimo sta vivendo una bellissima storia d’amore, che dura ormai da un bel po’ di tempo. La cantante, tra i vari festeggiamenti, ha chiesto a entrambi quando si […] L'articolo Emma Marrone, il fratello si sposa? Foto e messaggio della cantante ...

Emma Marrone - capelli scuri e lunghi : la foto che lascia di stucco i fan : La cantante ha postato una foto su Instagram di 12 anni fa, in cui era molto diversa e con mille sogni ancora da realizzare

Emma Marrone come Cenerentola : cerca il principe azzurro dando il numero di scarpe sul web : Emma Marrone è single ma sembra ben predisposta ad accogliere nella sua vita un nuovo amore: è questo il messaggio che arriva direttamente da profilo Instagram della cantante nel giorno di Santo Stefano. Mentre guardava il cartone animato di Cenerentola in Tv, la pugliese ha pubblicato una foto nelle "Stories" nella quale c'era scritto il suo numero di scarpe: esattamente come la principessa Disney, dunque, anche la 34enne aspetta che un ...

Emma Marrone fidanzata? I fan ora lo sanno : l’ultimo messaggio che rivela tutto : Emma Marrone fidanzata? La cantante aspetta il principe azzurro Emma Marrone è fidanzata oppure no? La risposta la sappiamo: che ci risulti infatti attualmente la cantante è single e vive serenamente senza un uomo al suo fianco. Così sembra almeno. Siamo qui per raccontarvi però di come Emma ha passato il 26 di dicembre, quindi […] L'articolo Emma Marrone fidanzata? I fan ora lo sanno: l’ultimo messaggio che rivela tutto proviene da ...

Marco Bocci preso in giro da Laura Chiatti ed Emma Marrone su Instagram : Marco Bocci, l'attore umbro al momento impegno con la regia del suo primo film, A Tor Bella Monaca non piove mai, tratto dal suo omonimo libro, è rimasto in ottimi rapporti con la sua ex fidanzata, Emma Marrone, la cantante 34enne con cui ha avuto una storia nel lontano 2013.E anche la moglie di Marco Bocci, l'attrice Laura Chiatti, da cui l'attore ha avuto due figli, Enea e Pablo, ha dimostrato di avere un rapporto decisamente sereno con ...

Emma Marrone ospite a ‘La mia passione’ su rai 3 dice la sua sull’omosessualità. Guarda il VIDEO : ospite del programma La mia passione su Rai 3, Emma Marrone ha parlato del suo impegno nel combattere l’omofobia. La cantante ha rivelato anche che i suoi genitori le hanno sempre detto di non avere... L'articolo Emma Marrone ospite a ‘La mia passione’ su rai 3 dice la sua sull’omosessualità. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez - Laura Pausini - Emma Marrone : svelati i Vip più seguiti sui social : A pochi giorni dalla fine del 2018, l'Osservatorio social Vip ha aggiornati i curiosi sul riscontro numerico che hanno ottenuto i personaggi famosi sui social network nell'ultimo anno: facendo una somma dei fan che un artista ha su Instagram, Facebook e Twitter, il primo in classifica è Ruggero Pasquarelli (una star delle serie tv per ragazzi). Belen Rodriguez e Laura Pausini occupano il secondo e il terzo posto su questo podio virtuale; la ...

Emma Marrone sempre più sensuale : su Instagram balli sfrenati e calze a rete in vista : E' una Emma Marrone più sensuale che mai quella che stiamo vedendo sui social network nell'ultimo periodo: dopo aver posato per la nuova collezione di Tezenis, la cantante ha sfoggiato in più occasioni la sua femminilità. Se in passato è stata considerata da molti un maschiaccio e un'artista poco "delicata" nelle movenze, in questo periodo sono all'ordine del giorno le foto e i video che la pugliese pubblica su Instagram nei quali dimostra ...

Emma Marrone e Stefano De Martino/ Nell'era dell'amore 4.0 : si scambiano like - è tornato l'amore? : Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati in buoni rapporti. Sui social si scambiano cuori e i più affezionati credono in un ritorno di fiamma.

Emma Marrone - De Martino ricambia le cortesie : teneri botta e risposta : Emma Marrone, Stefano De Martino ricambia le cortesie: teneri botta e risposta tra i due ex fidanzati Che succede tra Stefano De Martino ed Emma Marrone? Sull’ex chiacchieratissima coppia si è sentito e si continua a sentirsi un po’ di tutto. Addirittura qualcuno nelle ultime ore ha titolato con ‘ritorno di fiamma’ e altri azzardi. […] L'articolo Emma Marrone, De Martino ricambia le cortesie: teneri botta e risposta ...

Gossip - Stefano De Martino : Emma Marrone torna a mettere like al suo ex sui social : La cantante Emma Marrone, la quale è reduce dall'esorbitante successo ottenuto con l'Essere Qui tour, lo spettacolo che l'ha vista esibirsi sui principali palcoscenici d'Italia, è tornata a catalizzare l'attenzione dei media, a seguito di un nuovo like che l'artista salentina ha lasciato sul profilo Instagram del suo ex-fidanzato nonché compagno d'avventura ad 'Amici di Maria De Filippi', Stefano De Martino. Emma Marrone regala un nuovo like a ...

Stefano De Martino riflette - Emma apprezza : il gesto della Marrone : Stefano De Martino riflette, Emma Marrone apprezza: la cantante riserva un altro bel gesto all’ex fidanzato Stefano De Martino è in vena di pensieri, riflessioni, meditazioni profonde. Instagram è il luogo ideale per dargli voce e diffusione. Così ecco il post del ballerino partenopeo in cui viene ripreso un panorama montano sull’orlo di un tramonto, […] L'articolo Stefano De Martino riflette, Emma apprezza: il gesto della ...

Amici 18 - cantanti contro una sfidante : “Emma Marrone? È una brutta copia!” : Attacchi della squadra di Giordana a una sfidante di Amici 2018/2019 Alcuni cantanti di Amici 18 hanno avanzato delle critiche affilate contro una sfidante che potrebbe prendere il loro posto. Lo hanno fatto perché si credono troppo sicuri o perché temono che verranno sconfitti da un’eventuale sfida? Giordana Angi, come al solito, non ha peli […] L'articolo Amici 18, cantanti contro una sfidante: “Emma Marrone? È una brutta ...

Emma Marrone in intimo su Instagram - un prete commenta dolcemente : 'Dio ti benedica' : Emma Marrone sembra averci preso gusto a sfoggiare la sua femminilità anche sui social network; se fino a qualche tempo fa la cantante era considerata da molti un 'maschiaccio', è da quando ha iniziato a collaborare con Tezenis che il parere di molti in merito è decisamente cambiato. Una foto che la pugliese ha pubblicato su Instagram poche ore fa con indosso solo un body di pizzo nero, per esempio, ha raccolto tantissimi consensi non solo tra i ...