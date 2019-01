Emergenza neve | ecco la situazione a Roccaraso | Pescocostanzo e Capracotta

Emergenza neve - i 15 consigli del Comune a Gorgonzola : Gorgonzola , Milano, , 3 gennaio 2019 - Il bollettino meteo annuncia neve e Gorgonzola lancia 15 pillole anti-panico, un Piano di Emergenza con obblighi e consigli per famiglie e imprese. E multe da ...

Attivazione dell’Emergenza lieve piani neve e gelo di RFI. I servizi TUA/Sangritana che verranno rid : L'Aquila - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha attivato, per la giornata di domani, giovedì 3 gennaio 2019, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania che prevedono una riduzione dei servizi ferroviari. Alcuni servizi ferroviari TUA/Sangritana, pertanto, non potranno circolare regolarmente per via del piano neve e gelo disposto da RFI. I treni TUA/Sangritana ...

Maltempo - Emergenza neve : FS attiva il piano gelo e riduce i treni del 30% : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza ‘lieve’ dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni meteo diramate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di ...

Maltempo - Emergenza neve : il Comuni di Bari e Taranto studiano soluzioni : In vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche la Puglia, le amministrazioni comunali di Bari e tarano sono al lavoro. A Bari predisposto un piano neve che permettera’ di intervenire per ridurre al minimo i disagi. Sono state gia’ consegnate presso i depositi dell’azienda di mobilita’ Amiu circa 30 tonnellate di sale da ...

Emergenza freddo - morti due clochard. Neve al Sud : più servizi per i senzatetto : Le vittime a Milano e a Roma. Napoli apre le stazioni della metropolitana, Palermo rafforza mense e dormitori

Maltempo - San Severino : 48 ore di lavoro per l’Emergenza neve : Quarantotto ore di superlavoro ininterrotto per operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa di San Severino Marche che ha risposto all’emergenza Maltempo dovuta a una violenta nevicata che ha colpito anche il territorio settempedano. Decine le chiamate da chi e’ rimasto senza luce per ore per difficolta’ sulla linea d’alimentazione dell’alta tensione, dopo un guasto alla rete di distribuzione Enel nei pressi di ...