Blastingnews

: È nato a Rovigo il più giovane ricercatore italiano che sta conquistando gli Usa - DanielaMuraca1 : È nato a Rovigo il più giovane ricercatore italiano che sta conquistando gli Usa - infoitestero : Rovigo, il primo nato del 2019 in Polesine si chiama Cesare - Cronaca - - RovigoOggi : #gioia #rovigo per mamma silvia e papà filippo che cominciano il 2019 con la nascita di cesare, #primonato Salute U… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ispirazione, inventiva, curiosità per i movimenti codificati nei valori biochimici che caratterizzano la vita. Con queste attitudini Enrico Milan,33 anni fa, è il piùed unicoche si è aggiudicato un premio prestigioso: il "Brian D. Novis Junior Award 2019", un finanziamento della International Myeloma Foundation ritirato solo poche settimane fa in California a San Diego in occasione del Congresso Internazionale della Società Americana di Ematologia. I progetti selezionati erano in tutto 6, due australiani, due statunitensi, uno belga e uno solo quellodelrodigino che attualmente sta lavorando a Milano all'Istituto Scientifico San Raffaele. Milan è assegnista di ricerca nel laboratorio sulle malattie dell'invecchiamento del Professore Simone Cenci e da anni studia i meccanismi biologici delle cellule che producono ...