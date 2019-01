E la Sicilia già prepara il ricorso alla Consulta

Neve in arrivo sulla Sicilia : festeggiamenti per Capodanno annullati nel palermitano : Le previsioni meteo proibitive hanno fatto rinviare il concerto dei Cicciuzzi che doveva tenersi questa sera in piazza Duomo a Petralia Soprana per salutare l’arrivo del 2019. Il programma dell’intera serata, che prevedeva anche i giochi pirotecnici e il brindisi in piazza, è stato annullato perché si prevedono fitte nevicate sui rilievi madoniti e sul paese di Petralia Soprana, con temperature che scenderanno sotto lo zero. ...

Etna - Faraone : “Il governo già 2 mesi fa promise i soldi alla Sicilia” : “Due mesi fa, il 27 ottobre, Di Maio arrivo’ in Sicilia per la passerella Facebook, all’indomani del nubifragio e del terremoto, due eventi drammatici che misero in ginocchio la Sicilia orientale. Oggi ritorna in quelle zone e come un disco rotto ripete che faranno subito, faranno presto. A Biancavilla, dove la scuola Guglielmo Marconi fu fortemente danneggiata dal sisma dell’ottobre scorso, insieme al suo compare ...

Carburanti più puliti e energia elettrica nelle stazioni di rifornimento Siciliane : Impianti di rifornimento più moderni e con Carburanti più puliti. Sono questi gli obiettivi che si pone il decreto firmato dall'assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano che riguarda ...

Energia - svolta ‘green’ in Sicilia : arriva il decreto carbuanti : Carburanti alternativi in tutti i nuovi impianti di distribuzione e passaggio dalla Regione ai Comuni delle competenze per la procedura di apertura di alcuni impianti. Sono queste in estrema sintesi le novità contenute nel decreto carburanti firmato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano. Il decreto, che recepisce le più recenti novità legislative nazionali in tema di presenza di più tipologie di ...

Giacomo Scala : CentrAli per la Sicilia per risollevare le sorti della nostra terra : CentrAli per la Sicilia è in rottura con Totò Cardinale o siete ancora insieme? Abbiamo fatto scelte diverse, non facciamo una politica contro qualcuno o qualcosa. Stiamo lavorando e abbiamo scelte ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla nel versante settentrionale : La Protezione civile regionale ha diramato per la Sicilia settentrionale un avviso di Allerta Meteo gialla per rischio idrogeologico per la giornata di domani 15 dicembre. In considerazione della previsione di venti da forti a burrasca, il dirigente del settore del Verde del Comune di Palermo ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla nel versante ...

Forti venti in Sicilia : danni e alberi caduti a Palermo - auto danneggiate : La Sicilia, e in particolare il versante tirrenico dell'Isola, è stata investita come previsto da Forti venti di maestrale, che nella notte hanno arrecato danni e disagi in molte zone. Le raffiche...

Sicilia : Musumeci - contratto già scritto - con opposizione ‘allegati’ ma no arroganza : Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "ll contratto è già scritto, non c’è un solo rigo bianco perché quel contratto l’ho fatto con chi ci ha eletto. Possiamo aggiungere l’allegato A o l’allegato B se altre forze politiche d’opposizione volessero proporre nuovi temi e obiettivi non presenti in quel contratt

Psico-neuro-endocrino-immunologia : inaugurato a Messina il primo ambulatorio PNEI Siciliano : Contro un male sempre più insidioso il 4 luglio il Commissario Straordinario dr. Paolo La Paglia ha voluto attivare presso l’ospedale Papardo di Messina, in via sperimentale, il primo centro siciliano per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie legate allo stress, coordinato dal Direttore Sanitario, dr. Paolo Cardia e affidato alla dr.ssa Vittoria Saraceno, dirigente medico esperto di Psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI), ...

Ambiente - Sicilia : i volontari dei Wwf ripuliscono la spiaggia di Menfi : Hanno scelto il litorale di Portopalo nell’agrigentino i volontari del Wwf Area Mediterranea Sicilia per due giornate ecologiche programmate nell’ambito dell’operazione “Spiagge Plastic Free”, iniziativa che li ha visti impegnati, tra ieri ed oggi, nel recupero di rifiuti plastici e metallici, ma anche arbusti e cannicci. Tutti materiali che le recenti mareggiate hanno restituito alla terraferma dopo essere stati ...

Allerta Meteo Sicilia : burrasche e mareggiate - chiusi i giardini comunali di Palermo : La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso, valido fino alle 24 di domani, che prevede per tutta la Sicilia l’Allerta gialla, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste ...

Allerta Meteo Sicilia : domani criticità gialla su Palermo : La Protezione Civile Regionale, ha diramato l’avviso 18329 che prevede per Palermo, nella giornata di domani, l’Allerta gialla. In particolare, per la giornata di domani, si prevedono precipitazioni “sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, più rilevanti sulla Sicilia occidentale; da isolate a sparse, localmente ...

Allerta gialla in Sicilia per oggi 25 novembre : Allerta meteo gialla per domani in tutta la Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile dell'isola. Piogge sparse e temporali.

Pallanuoto - andata quarti Euro Cup 2018-2019 : Ortigia-Vouliagmeni 7-8. Siciliani sconfitti di misura - servirà l’impresa in Grecia : L’Ortigia perde di misura in casa contro i greci del Vouliagmeni nell’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup di Pallanuoto e lascia aperto il discorso qualificazione alle semifinali: il 7-8, anche alla luce del lungo equilibrio visto questa sera, dovrà e potrà essere ribaltato nella gara di ritorno fissata per il 5 dicembre in terra ellenica. Pronti-via e Caruso, portiere dei siracusani, para un rigore di Basic, poi i ...