È il momento della crema per il grande freddo

Nessuna certezza sulla morte della giovane italiana in Messico. La sindaca del suo paese : "È il momento della disperazione" : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Anna Ruzzenenti, la 27enne ritrovata morta in Messico, a Playa del Carmen, e residente a Bardolino, comune in provincia di Verona sulla riviera ...

Serie B - 16^ giornata : Lecce e Palermo - è il momento della verità : Nella serata di ieri si è giocato il primo match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie B, successo davanti al pubblico amico per il Foggia che si riscatta contro la Cremonese dopo un periodo di grande tensione e di risultati negativi. Continua il programma in un turno che può portare importanti indicazioni per il proseguo della competizione, in particolar modo in campo le due squadre che guidano la classifica e che non hanno ...

La Francia tra legittima protesta e terrorismo vive un forte e difficile momento della storia : "Dopo l'attentato di Strasburgo sul mercatino di Natale e la fine della caccia al colpevole, ci si pone la domanda se sabato 15 dicembre i Gilets Jaunes procederanno all'atto quinto della protesta. ...

Trump si è trovato con la cassa vuota proprio nel momento più critico della sua presidenza : “Presto o tardi i nodi vengono al pettine”, dice un vecchio e saggio proverbio e Trump, che di soldi (non suoi) ne ha già spesi una montagna per “oliare” l’economia (anche se ormai non ce n’era più bisogno), si è trovato con la cassa vuota proprio nel momento più critico della sua presidenza, alla vigilia dell’inaugurazione della seconda metà del suo mandato che dovrà amministrare con un ramo del Congresso nel quale ha perso la maggioranza. Come ...

Corinaldo - pubblicato filmato del momento del crollo della balaustra (VIDEO) : Quanto successo a Corinaldo, provincia di Ancona, rimarrà una delle pagine di cronaca più brutte della nostra storia. Alla 'Lanterna Azzurra' del piccolo comune il 7 dicembre scorso era prevista l'esibizione di Sfera Ebbasta, noto cantante "trap", molto amato tra i giovanissimi. Prima del concerto, però, uno dei minorenni presenti tra la folla avrebbe spruzzato uno spray urticante che avrebbe poi provocato un fuggi fuggi generale. Nella calca ...

Albano Carrisi - orgoglio italiano : 'Il momento più emozionante della mia carriera' - schiaffo ai comunisti : Il momento indimenticabile di Albano Carrisi ? Uno schiaffo al comunismo . Il mitico cantante di Cellino San Marco, a Monaco di Baviera insieme alla ex moglie Romina Power , ripercorre la sua carriera ...

Per i concerti e' il momento della Carnia : Se le tappe abituali della musica live sono un po' latitanti , Udine: se ci sei, batti un colpo!, , fortunatamente ci sono progetti come MusiCarnia, arrivato alla quarta edizione, che punta a ...

Eutanasia - le ingerenze della Chiesa continuano. Forse è giunto il momento di rivedere il Concordato : La scorsa legislatura si è distinta per una serie di conquiste nel campo dei diritti civili: dal divorzio breve alle unioni civili (anche per gli omosessuali) fino alla difficile vittoria sul testamento biologico. Il seguito naturale di questa legge dovrebbe essere il varo di una norma che legalizzi l’Eutanasia, rendendo non più necessari i drammatici viaggi in Svizzera come quello del Dj Fabo e i conseguenti, clamorosi processi come quello a ...