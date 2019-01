Dl Sicurezza | Salvini | Pacchia finita per i sindaci | Video - Orlando a

Decreto Sicurezza - Decaro (Anci) contro Salvini : "Pronti a restituire la fascia" : Il presidente nazionale dell'Anci e sindaco di Bari contro il ministro dell'Interno: "Ci convochi e ne discuteremo: non si possono sospendere i diritti basilari delle persone"

Decreto Sicurezza - Matteo Salvini zittisce Orlando e De Magistris : "Pensate solo agli immigrati - dimettetevi" : Sul Decreto sicurezza tira dritto, Matteo Salvini. Dopo la clamorosa rivolta dei sindaci rossi Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, che intendono non applicare le direttive della legge su immigrati e richiedenti asilo, il ministro degli Interni risponde via Facebook con una diretta esplosiva: "Se c

Dl Sicurezza - Anci : 'Anche Salvini una volta chiedeva disobbedienza' : "Non ho alcun interesse ad alimentare una polemica con Matteo Salvini". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, parlando dell'avversione al decreto Sicurezza manifestata da alcuni sindaci.

DL Sicurezza - Salvini a Orlando : “Dimettiti! Vai a fare il sindaco nei paesi dei finti profughi” : Salvini torna a rispondere al sindaco di Palermo; Orlando e a tutti quei sindaci che vogliono seguire la linea del sindaco del capoluogo siciliano “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento ...

Sindaci sfidano Salvini : 'Dl Sicurezza criminogeno'. 'Per voi pacchia finita' la risposta : Aumenta il fronte dei primi cittadini disobbedienti che appoggiano Orlando, anche l'assessore al Welfare del comune di Milano Majorino, annuncia che non rispetterà il divieto di iscrivere all'anagrafe ...

Dl Sicurezza - Salvini ai sindaci : “Dimettetevi”. Poi commenta la Supercoppa in Arabia : “Dove sono le Boldrini di turno?” : “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento è ai primi cittadini che hanno promesso disobbedienza al decreto Sicurezza voluto dal ministro ...

Decreto Sicurezza - in Sicilia tutti contro Salvini fronte Fi-Pd-M5S. Anci 'Pronti a restituire fascia tricolore' : 'tutti i regimi hanno iniziato dalle leggi razziali' attacca il sindaco di Palermo. 'Stiamo valutando la strada per arrivare alla Consulta', interviene il sindaco di Firenze. 'Il linguaggio di Salvini ...

