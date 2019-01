Dl Sicurezza | Conte | sì incontro con l’Anci Salvini | sindaci traditori degli italiani Gli

Decreto Sicurezza - scontro Sindaci-Salvini. Conte media : "Pronto a incontrare Anci insieme al Ministro" : Torna caldo il tema migranti dopo il serrato botta e risposta tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando , primo cittadino di Palermo, sull'applicazione ...

Salvini : sono contento - anche Mattarella parla di Sicurezza : Roma, 31 dic., askanews, - 'Questo non è un contromessaggio al presidente Mattarella, è un ringraziamento a voi': lo ha detto a chi lo ha seguito in diretta Facebook il viceprenmier Matteo Salvini, ...

Mattarella - Salvini : “Contento che abbia parlato di Sicurezza. Con noi Italia ha riconquistato suoi confini” : “Sono contento che il Presidente Mattarella abbia cominciato il suo discorso parlando di sicurezza: abbiamo dimostrato che volere è potere, l’Italia ha riconquistato i suoi confini“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini in diretta Facebook. “Tutto questo grazie a voi”, ha aggiunto L'articolo Mattarella, Salvini: “Contento che abbia parlato di sicurezza. Con noi Italia ha ...

Sicurezza stradale : in arrivo - per il secondo anno consecutivo - il primo contest musicale promosso da Anas e Radio Italia : ... nasce l'idea di questo contest " ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia Radio Italia è al passo con tutte le evoluzioni musicali: particolare è l'attenzione al mondo rap e ...

Sicurezza stradale in musica - il contest di Anas e Radio Italia con Fedez giurato d’eccezione : Sicurezza stradale in musica è il contest giunto alla sua seconda edizione per promuovere la Sicurezza su strada attraverso una canzone inedita. Il contest è organizzato da Anas e Radio Italia ed è stato presentato al Verti Music Place a Cologno Monzese (Milano) dove sono intervenuti tra gli altri il responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Anas Mario Avagliano e il presidente ed editore di Radio Italia Mario Volanti. Il rapper Fedez ...

Sicurezza - Conte : rispettiamo gli impegni : 00.03 "Un altro pezzo del contratto di governo è stato realizzato. Abbiamo assunto precisi impegni di fronte agli italiani e continueremo a rispettarli. Proseguiamo così". Lo ha affermato il premier Conte su Twitter dopo il via libera della Camera al decreto Sicurezza, che ora è legge.

Il voto sul decreto Sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Napoli - le Iene beccano Conte. Il premier tenta l’intervista a Giulio Golia e lui gli sottopone emendamento al dl Sicurezza : Il premier Giuseppe Conte vIene fermato dalla iena Giulio Golia al termine dell’incontro con alcuni giornalisti minacciati e sotto scorta della Campania. Il premier scherza con Giulio Golia insistendo per porre lui la prima domanda. In seguito Golia sottopone al primo ministro una petizione lanciata dalle Iene in merito ad un emendamento al decreto sicurezza proposto dall’Anci. Conte promette di leggere il testo sottolineando di ...

Maltempo e rischi idrogeologici - Conte : “Al lavoro su piano nazionale di Sicurezza del territorio” : “Il Governo del cambiamento è al lavoro a un piano nazionale di sicurezza del nostro territorio contro i rischi idrogeologici. L’ho annunciato questa mattina aprendo i lavori del ‘Forum europeo sulla riduzione del rischio da disastri’, evento che è stato organizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite dalla nostra Protezione Civile, da sempre al fianco dei cittadini e in prima linea nel gestire le emergenze. Un evento che abbiamo ...

Conte : serve prevenzione con piano Sicurezza rischi idrogeologici : Roma, 22 nov., askanews, - Il primo passo per un cambio di atteggiamento di fronte al grande rischio idrogeologico che caratterizza il nostro Paese deve essere 'un approccio all'insegna della ...

Dl Sicurezza - Conte : “Se necessario - metteremo la fiducia” : Esattamente come avvenuto durante il passaggio al Senato, l'esecutivo potrebbe arrivare a porre la questione di fiducia sul dl sicurezza anche a Montecitorio. Questo pomeriggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti, ha dichiarato: "La fiducia sul decreto sicurezza sarà messa solo se necessario, ma al momento non é all'ordine del giorno", ammettendo dunqu.Continua a leggere