Din Don - Una parrocchia in due Su Italia 1 il film con Maurizio Battista | oggi | 3

Din Don - Una Parrocchia in due : il Film Stasera su Italia 1 : Enzo Salvi e Maurizio Battista sono i protagonisti della commedia di Claudio Norza, in prima visione assoluta, questa sera alle 21.25 su Italia 1.

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - abbandonata la pista GabbiaDini : Gattuso dice no a Manolo : Calciomercato Milan, Ultime notizie: il club abbandona la pista per Manolo Gabbiadini. La punta del Southampton non ha ricevuto l'ok di Gattuso.

La vita in diretta - Francesca FialDini a nudo : "Sono una donna contemporanea" - la toccante confessione : "Sono una donna contemporanea": Francesca Fialdini, 39enne conduttrice de La vita in diretta, è single e non ha figli ed è felice. "Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri - spiega lei in un'intervista

“Din Don – Una parrocchia in due” - il nuovo film della Sunshine Production - andrà in onda giovedì 3 gennaio - alle 21.15 - su Italia1 : “Din Don – Una parrocchia in due”, il nuovo film prodotto dalla Sushine Production di Bruno frustaci e Alessandro Carpigo, andrà in onda giovedì 3 gennaio, in prima serata, su Italia1. Nutrito il cast corale che comprende nomi del calibro di Enzo Salvi, Maurizio Battista, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Gabriele Carbotti, Salvatore Misticone, i Cugini Di Campagna e Valeria Altobelli. A firmare la regia ...

Uomini e Donne il serale - Maria De Filippi lascia il graDino a Gemma Galgani e Giulia De Lellis : Grandi novità in casa Uomini e Donne. Per le puntate di Uomini e Donne in prima serata non ci sarà Maria De Filippi. A fare gli onori di casa, anzi della villa, ci saranno due volti noti del programma di dating di Canale 5: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Il 2019 vedrà il ritorno di Uomini e Donne in prime time (come accaduto solo due volte in periodo estivo per la storia tra Gemma e Giorgio), ma questa volta le puntate saranno dedicate alle ...

Reddito di cittaDinanza - introdotti nuovi paletti che escludono un milione di famiglie : Il Reddito di cittadinanza è la misura economica più attesa da molti italiani in stato di necessità economica, l'introduzione di un nuovo paletto però escluderà molti beneficiari. Oltre all'Isee e alle limitazioni sulla cilindrata di eventuali auto e moto possedute, ora arriva anche la valutazione del Reddito annuo familiare. I nuclei che beneficeranno della manovra saranno in totale 1,375 milioni per una spesa complessiva di sei miliardi di ...

Gilardoni - un altro podio Stavolta è tra i CittaDini : Un terzo posto che rafforza il primato nella Coppa del mondo Cittadini di sci alpino. Carole Gilardoni è salita sul terzo gradino del podio, nel secondo slalom disputato sulle nevi di Val Palot e grazie ai 60 punti intascati, rimane al comando della ...

Incredibile RonalDinho - convive con due donne nella stessa casa : Ronaldinho è stato uno dei calciatori più importanti in assoluto, tecnica Incredibile mentre adesso il brasiliano fa parlare soprattutto per le situazioni fuori dal campo. Il calciatore vive una doppia storia d’amore con Priscila Coelho e Beatriz Souza, addirittura Ronaldinho convive nella stessa casa con entrambe. Qualche giornalista brasiliano sostiene di uno ‘stipendio’ di 1500 euro versato alle due donne per le ...

Lettera a Babbo Natale percorre 600 km legata a palloncino : cittaDini la ritrovano e si mobilitano per fare doni alla piccola mittente : Una Lettera indirizzata a Babbo Natale e legata ad un palloncino ha percorso più di 600 chilometri in volo e, alla fine, è atterrata in Ciociaria. Ad affidare al vento la dolce missiva era stata una bambina residente nei pressi di Trento. La vicenda è stata raccontata sul gruppo Facebook "Sei di Morolo se..." dal ragazzo che ha fatto il curioso ritrovamento.Dopo aver percorso più di 600 chilometri, il palloncino con ...

Onorificenze al Merito a 33 cittaDini scelti dal presidente Mattarella : c'è anche la donna che sulla Circum si oppose a un razzista : Sono trentatré le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal presidente Sergio Mattarella a cittadine e cittadini che distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, ...

Io sono Battista oltre l'8% - Italia 1 lo premia con il film Din Don giovedì prossimo : Dopo Pintus e Andrea Pucci (e molto prima di loro, tra gli altri, un certo Fiorello con il Karaoke) tocca a Maurizio Battista portare lo scettro di re dei comici per il pubblico di Italia 1. Non è un caso, infatti, che il suo Io sono Battista, andato in onda ieri sera sulla rete 'giovane' di Mediaset, abbia fatto registrare ottimi ascolti, permettendo il sorpasso ai danni dell'ammiraglia Canale 5. Lo spettacolo registrato al Teatro ...

Belve (Nove) - la contessa Federici su Susanna Agnelli : “Allusioni sul nostro rapporto? Fandonie. Per lei gratituDine” : “Per conquistare me, i miei mariti avrebbero prima dovuto conquistare Susanna Agnelli (scrittrice, ex ministro e sorella di Gianni Agnelli, morta nel 2009 ndr)? No, non è vero, l’ha detto una ‘signora’ e mi ha messo in profondo imbarazzo”, spiega la nobildonna e regina dei salotti romani Marisela Federici, ospite dell’ultima puntata di ‘Belve’, il programma tv condotto da Francesca Fagnani venerdì 28 ...