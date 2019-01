Dieta sana senza alcol e poco sale | esempio menù settimanale

Dal sale all'alcol : ecco le 5 mosse per una Dieta sana : Per ridurre il sale, di cui la maggior parte delle persone nel mondo consuma il doppio della dose giornaliera raccomandata , pari ad un cucchiaino da te, , l'Oms raccomanda di usarlo con moderazione ...

L'OMS ha proposto una Dieta sana ed equilibrata riducendo sale - zuccheri e grassi : Le preparazioni culinarie del Natale e per il Nuovo Anno, mettono a dura prova la linea e l'equilibrio nutrizionale di molte persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione del periodo natalizio, ha proposto cinque consigli, piuttosto semplici, per rendere la dieta più sana ed equilibrata, combattere le infezioni ed evitare di sviluppare diabete e obesità, da includere nella lista dei ''buoni propositi 2019''. Variare gli alimenti, ...

Dieta - tisana al basilico per dimagrire e sgonfiare la pancia : proprietà : La Dieta con la tisana basilico aiuta a dimagrire velocemente, a sgonfiare la pancia e a drenare l'organismo. Ecco le proprietà del basilico e tisana

Dieta - la tisana per perdere peso e combattere la cellulite : ecco quale : La tisana aiuta a perdere peso e dimagrire velocemente durante una Dieta. E' un nemico della cellulite. ecco le varie tisane che si possono scegliere

Dieta del digiuno dopo le 17 per dimagrire : a cena solo una tisana : La Dieta del digiuno dopo le 17 consente di dimagrire fino a 3 chili in una settimana. La regola fondamentale è consumare per la cena solo una tisana.

Perdere 2 chili in sette giorni si più : ecco la gustosa Dieta dei carciofi - sana ed equilibrata : I carciofi sono una vera e propria fonte di benessere: contengono benefici principi attivi e vantano particolari virtù terapeutiche. Hanno un basso contenuto calorico (circa 22 calorie per ogni etto di prodotto crudo), a fronte di un alto potere nutritivo che li rende particolarmente adatti nelle diete dimagranti; sono ricchi di sali minerali (in particolare: magnesio, ferro, fosforo e calcio), essenziali per la formazione dei tessuti, per le ...