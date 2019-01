Diario del massaggiatore dei vip | «Schiffer tirchia | la Stone rifatta»

ilgiornale

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Claudia, bellissima, fredda come un ghiacciolo e un pò, Demi Moore magrissima e disinvolta, Sharonmolto elegante ma con il seno rifatto. È Manuel Martin (nella foto),spagnolo a Milano da 48 anni, che rivela i piccoli segreti delle grandi star. Lui, ora 70enne, ha lavorato dal 1996 al 2003 nei più grandi alberghi di Milano: Principe di Savoia, Duca, Palace, Grand Hotel et de Milan. In quei santuari delle star ne ha massaggiato di corpi intoccabili ai comuni mortali. "Vip o non vip dice - quando si sdraiano sul lettino sono tutti uguali, a cominciare dal presidente della Repubblica".Manuel ricorda ancora la suite al nono piano del Principe di Savoia dove alloggiava Oscar Luigi Scalfaro. "C'era un sacco di polizia attorno alla sua camera. Però lui era tranquillo, ha tenuto gli occhi chiusi per tutto il tempo del massaggio, non ha mai parlato. Solo ...