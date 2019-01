Di Maio vola a Bruxelles per firmare il manifesto contro le destre estreme Così il M5S

Dl semplificazioni - Luigi Di Maio : “Agevolazioni per imprenditori che aspettano soldi da Stato” : Il vicepremier Luigi Di Maio annuncia l'arrivo della norma Bramini per gli imprenditori: "Se sono in ritardo con i pagamenti, il fondo di garanzia del Mise gli garantirà i pagamenti in modo da non fargli saltare i conti dell'azienda. Se sono imprenditore e lo Stato non mi paga non posso fallire perché non riesco a pagare la rate dei prestiti e non mi possono pignorare la casa".Continua a leggere

Di Maio scivola sui social. Adesso si insulta da solo : Gaffe social per Luigi Di Maio. Il vicepremier è scivolato su una stories in cui di fatto un utente lo apostrofa come "Di Maio a capocchij". Un termine che soprattutto in Campania ha un significato davvero poco elogiativo. Il senso di questa espressione è un vero e proprio insulto: "Di Maio testa di...".Ma nonostante tutto il video è finito sul profilo ufficiale del ministro con un repost. Un evidente errore del suo staff che probabilmente in ...

Lo spread vola ma Salvini e Di Maio sono certi che scenderà : Roma, 20 nov., askanews, - vola lo spread, salito questa mattina a 335 punti, ma i due vicepremier, Luigi Di Maio, M5S, e Matteo Salvini, Lega, sono certi che scenderà. Domani la Commissione europea ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega vola al 33% - Di Maio 'arranca' al 26% : recupero Pd - sprofonda Forza Italia al 7% - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI elettorali: Nord-est leghista 'sfiducia' Salvini nell'accordo con M5s? Ultime notizie e intenzioni di voto sul Governo

X Factor live - volano insulti tra Mara Maionchi e Manuel Agnelli : “Io dico quel c***o che mi pare” : Dopo un inizio molto dolce sulle note di “Prima di ogni cosa” cantata da Fedez (con tanto di bacio finale alla moglie Chiara Ferragni, presente tra il pubblico), l’atmosfera del terzo live di X Factor si è scaldata con la lite tra Manuel Agnelli e Mara Maionchi. I due giudici si sono scontrati per l’esibizione di Anastasio, a cui Mara ha assegnato “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano e su cui il ...

Mara Maionchi Attacca Adriano Celentano! Volano Offese! : Mara Maionchi non le manda a dire ed offende pesantemente Adriano Celentano, chiamandolo falso e moralista! per quale motivo la donna si è accanita con il cantante? Svelato il motivo! L’astio sorto tra Mara Maionchi ed Adriano Celentano, ha inizio quando a causa dell’esclusione di Asia Argento da “X Factor”, il cantante ha scritto una missiva indirizzata alle agenzie stampa. Il molleggiato in sostanza ha criticato gli ...