Di Maio | ' Il reddito di cittadinanza è per gli italiani'

Di Maio : "Reddito cittadinanza è per gli italiani" : "Il reddito di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine della sua visita ad ...

Il dl dà il reddito agli stranieri - ma Di Maio insiste : "Solo a italiani" : Una bufala cavalcata praticamente fin dall'inizio della sua esperienza di governo e più volte smentita, persino dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Senato. Ma smentita - soprattutto - dalla ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Smentisco che andrà agli immigrati - è per i cittadini italiani” : Reddito di cittadinanza anche per gli immigrati? “Smentisco. La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda coloro che sono cittadini italiani”. In attesa del varo del decreto attuativo con tutti i dettagli sulla misura prevista dalla legge di Bilancio, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in visita ad Alleghe ha contraddetto quello che emerge dalle bozze in circolazione in questi giorni, in base alle quali ...

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo per gli italiani». Ma c’è il giallo stranieri Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Di Maio : «Reddito di cittadinanza tra febbraio e marzo». C’è il giallo stranieri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «Sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Di Maio : «Il reddito di cittadinanza? Tra febbraio e marzo». Ma c'è il giallo sulla concessione agli stranieri : «La pensione minima a 780 euro come le pensioni di invalidità a 780 euro partiranno tra febbraio e marzo e dopo questi giorni che trascorrerò qui, torneremo a Roma e faremo il decreto che istituirà ...

