Decreto Sicurezza | Palermo verso la disobbedienza | Orlando si oppone alla legge

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Il sindaco diLeoluca, con una nota inviata al capo area dell’ufficio anagrafe, ha dato disposizione di non applicare ale misure volute del cosiddetto “”, messo a punto dal vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, per quanto riguarda le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. Ne dà notizia oggi il Giornale di Sicilia. L’articolo 13 delle132 stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo costituisce sì un documento di riconoscimento, ma non basterà più per iscriversi all’anagrafe e quindi avereL'articololasiproviene da Essere-Informati.it.